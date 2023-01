Waguinho fez limpa na prefeitura antes de esposa assumir o Turismo

No último dia de 2022, Waguinho (União Brasil), prefeito reeleito da cidade de Belford Roxo com 80% dos votos, rompeu todos os contratos dos funcionários temporários, comissionados ou com função gratificada. O Ministério Público investiga o caso, já que, após a demissão em massa, foi aberto um processo seletivo pelo município para contratar dez mil funcionários nas áreas de saúde e educação. “A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias abriu procedimento para apurar os fatos”, confirmou o MP por meio de nota.

Leia mais: Marido da ministra do Turismo contratou miliciano e esposa na prefeitura

Da debandada, restaram somente os servidores lotados em unidades de saúde de emergência, os dentistas e os médicos. Demitidos, os ex-funcionários fizeram vigília cobrando explicações. Um funcionário, que prefere se manter no anonimato, revelou a VEJA que houve coerção, durante a campanha eleitoral para que servidores se mobilizassem em torno das candidaturas de aliados políticos do prefeito.

Nomes como o da esposa do prefeito, a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil), são comumente citados. Além dessa denúncia, ex-servidores reclamam da falta e do atraso no dos salários. A prefeitura negou as acusações, afirmou que os pagamento foram feitos em dia e garantiu que as demissões não irão afetar o atendimento ao público.

A gestão de Waguinho à frente do município ganhou destaque depois que ele apoiou deu apoio à candidatura de Lula à presidência. Foi o único prefeito da Baixada Fluminense, região populosa do Rio ereduto eleitoral de Jair Bolsonaro, a ficar ao lado do presidente da República, no segundo turno. Em retribuição, Lula presenteou o casal ministério do Turismo, mas Daniela balança no cargo em função das denúncias que vieram à tona revelando o envolvimento dela e do marido com milícias locais. Diversos criminosos condenados foram lotados em cargos da prefeitura, no passado.

Leia mais: A estratégia de Lula para a conquista da Baixada Fluminense