‘Vou Zuar’: entenda acusação de estupro contra gêmeos de grupo de pagode do Rio
Bruno e Thiago Pereira Paiva, de 36 anos, estão presos preventivamente em Barbacena, em Minas Gerais, onde crime teria ocorrido
Integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, do Rio de Janeiro, os gêmeos Bruno Pereira Paiva e Thiago Pereira Paiva, de 36 anos, são acusados de estuprar uma mulher de 30 anos em um hotel em Barbacena, no Campo das Vertentes. Na segunda-feira 16, a Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão dos irmãos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
O crime teria ocorrido na madrugada do último domingo, 15. Em depoimento, a vítima afirmou que foi ao show do grupo em Colônia Rodrigo Silva e, de lá, foi para um bar com os membros da banda. Ela disse que perdeu a consciência no estabelecimento e não lembra o que aconteceu em seguida. A mulher alegou que recuperou a consciência no quarto do hotel onde o conjunto estava hospedado.
Foi quando teria percebido que dois homens, identificados por ela como Bruno e Thiago, a violentavam sexualmente. A mulher teria pedido, então, para que parassem e conseguido ir embora.
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O boletim de ocorrência mostra que a vítima procurou um hospital, onde foram identificados sinais de violência, como escoriações pelo corpo, vermelhidão no rosto e inchaço na região íntima. A unidade de saúde acionou a Polícia Militar. Os irmãos foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante na segunda-feira. Eles apresentaram versões diferentes sobre o caso: Thiago alegou que manteve uma relação sexual consensual com uma mulher, enquanto Bruno negou ter participado do ato.
Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo Vou Zuar reafirmou “absoluto repúdio a qualquer forma de violência”, mas ressaltou “a importância de respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa, uma vez que os fatos ainda estão sob apuração da Justiça”. A banda também destacou que “as acusações dizem respeito a condutas individualmente atribuídas aos envolvidos, não tendo os demais integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira, qualquer participação nos fatos investigados”.