Integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, do Rio de Janeiro, os gêmeos Bruno Pereira Paiva e Thiago Pereira Paiva, de 36 anos, são acusados de estuprar uma mulher de 30 anos em um hotel em Barbacena, no Campo das Vertentes. Na segunda-feira 16, a Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão dos irmãos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O crime teria ocorrido na madrugada do último domingo, 15. Em depoimento, a vítima afirmou que foi ao show do grupo em Colônia Rodrigo Silva e, de lá, foi para um bar com os membros da banda. Ela disse que perdeu a consciência no estabelecimento e não lembra o que aconteceu em seguida. A mulher alegou que recuperou a consciência no quarto do hotel onde o conjunto estava hospedado.

Foi quando teria percebido que dois homens, identificados por ela como Bruno e Thiago, a violentavam sexualmente. A mulher teria pedido, então, para que parassem e conseguido ir embora.

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O boletim de ocorrência mostra que a vítima procurou um hospital, onde foram identificados sinais de violência, como escoriações pelo corpo, vermelhidão no rosto e inchaço na região íntima. A unidade de saúde acionou a Polícia Militar. Os irmãos foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante na segunda-feira. Eles apresentaram versões diferentes sobre o caso: Thiago alegou que manteve uma relação sexual consensual com uma mulher, enquanto Bruno negou ter participado do ato.

Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo Vou Zuar reafirmou “absoluto repúdio a qualquer forma de violência”, mas ressaltou “a importância de respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa, uma vez que os fatos ainda estão sob apuração da Justiça”. A banda também destacou que “as acusações dizem respeito a condutas individualmente atribuídas aos envolvidos, não tendo os demais integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira, qualquer participação nos fatos investigados”.