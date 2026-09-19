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Voto servirá como prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS

Ministério da Previdência vai cruzar base do governo com dados de votação da Justiça Eleitoral

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 10h14
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras (Roberto Jayme/TSE)
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Voto servirá como prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS Priorizar nos meus resultados Google

Os aposentados e pensionistas que votarem nas eleições de 2026 estarão dispensados de realizar a prova de vida junto ao INSS. Segundo o Ministério da Previdência Social, o sistema cruzará automaticamente os registros de votação da Justiça Eleitoral e base de dados do governo federal.

“A prova de vida pode se dar por meio do comparecimento eleitoral. Se você for votar no dia das eleições, o INSS recebe esses dados e já computa como prova de vida”, explica o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, em nota publicada pelo ministério na sexta-feira, 18.

De acordo com o governo federal, a ideia da automatização é reduzir filas e transtornos aos beneficiários do INSS, em particularmente os mais idosos e pessoas com deficiência de mobilidade. O sistema já foi utilizado em 2024 e, a partir dos dados eleitorais, permitiu a atualização de cerca de 5 milhões de provas de vida.

Para os aposentados e pensionistas que não comparecerem à votação em 2026, a prova de vida continuará sendo obrigatória pelas vias normais do INSS.

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