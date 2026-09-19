Voto servirá como prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS

Os aposentados e pensionistas que votarem nas eleições de 2026 estarão dispensados de realizar a prova de vida junto ao INSS. Segundo o Ministério da Previdência Social, o sistema cruzará automaticamente os registros de votação da Justiça Eleitoral e base de dados do governo federal.

“A prova de vida pode se dar por meio do comparecimento eleitoral. Se você for votar no dia das eleições, o INSS recebe esses dados e já computa como prova de vida”, explica o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, em nota publicada pelo ministério na sexta-feira, 18.

De acordo com o governo federal, a ideia da automatização é reduzir filas e transtornos aos beneficiários do INSS, em particularmente os mais idosos e pessoas com deficiência de mobilidade. O sistema já foi utilizado em 2024 e, a partir dos dados eleitorais, permitiu a atualização de cerca de 5 milhões de provas de vida.

Para os aposentados e pensionistas que não comparecerem à votação em 2026, a prova de vida continuará sendo obrigatória pelas vias normais do INSS.