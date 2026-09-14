Vorcaro vira playlist no Spotify, após balada com 120 mulheres e DJs famosos: ‘Amor Master’

Ler Resumo





A polêmica noitada de Halloween organizada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em São Paulo, com DJs famosos e 120 garotas, virou febre nas redes sociais e no Spotify. O evento, que envolveu autoridades, gerou diversas playlists e memes, transformando o banqueiro em um personagem popular e controverso. Entenda o impacto do escândalo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A noitada organizada por Daniel Vorcaro na boate popularmente conhecida como Madame Satã, em São Paulo, caiu no imaginário popular, levando o dono do Banco Master a ser personagem de diferentes postagens nas redes sociais.

O movimento em torno da noitada de Halloween, regada a litros de uísque, DJs famosos e 120 garotas contratadas para entreter 20 convidados do banqueiro — autoridades de diferentes poderes da República –, transbordou das redes para outras plataformas de streaming como o Spotify.

Desde que o festão com DJs como Solomun, Vintage Culture e Swedish House Mafia foi revelado em detalhes, Vorcaro tornou-se personagem de diferentes playlists na plataforma.

“Vorcaro Amor Master”, “Vorcaro Nights” e “Daniel Vorcaro Fans” são alguns exemplos de como o escândalo de corrupção regado a orgias ganhou diferentes espaços no país.

Continua após a publicidade

Apenas a playlist “Vorcaro Amor Master” já conta com mais de 2. 500 salvamentos na plataforma.

Já a playlist “Set do Vorcaro” tem mais de 5. 300 salvamentos de usuários da plataforma.

Continua após a publicidade

Outras playlists como “Vorcaro Fans” e “Vorcaro no Acordeon” estão em estágio inicial de crescimento.

Além de ler sobre as revelações do escândalo no STF, os leitores podem agora organizar festas seguindo as trilhas do banqueiro que subornou a República.