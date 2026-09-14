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Vorcaro vira playlist no Spotify, após balada com 120 mulheres e DJs famosos: ‘Amor Master’

Além de ler sobre as revelações do escândalo no STF, é possível agora organizar festas seguindo as trilhas do banqueiro que subornou a República

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 11h38 | Atualizado em 14 set 2026, 11h56
Lista de cinco playlists em fundo preto, com títulos como Vorcaro nights e Vorcaro - Amor Master, e imagens de perfil variadas, incluindo um homem de terno e um casal se abraçando
As playlists sobre Daniel Vorcaro no Spotify (./.)
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A noitada organizada por Daniel Vorcaro na boate popularmente conhecida como Madame Satã, em São Paulo, caiu no imaginário popular, levando o dono do Banco Master a ser personagem de diferentes postagens nas redes sociais.

O movimento em torno da noitada de Halloween, regada a litros de uísque, DJs famosos e 120 garotas contratadas para entreter 20 convidados do banqueiro — autoridades de diferentes poderes da República –, transbordou das redes para outras plataformas de streaming como o Spotify.

Desde que o festão com DJs como Solomun, Vintage Culture e Swedish House Mafia foi revelado em detalhes, Vorcaro tornou-se personagem de diferentes playlists na plataforma.

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“Vorcaro Amor Master”, “Vorcaro Nights” e “Daniel Vorcaro Fans” são alguns exemplos de como o escândalo de corrupção regado a orgias ganhou diferentes espaços no país.

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Apenas a playlist “Vorcaro Amor Master” já conta com mais de 2. 500 salvamentos na plataforma.

Já a playlist “Set do Vorcaro” tem mais de 5. 300 salvamentos de usuários da plataforma.

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Outras playlists como “Vorcaro Fans” e “Vorcaro no Acordeon” estão em estágio inicial de crescimento.

Além de ler sobre as revelações do escândalo no STF, os leitores podem agora organizar festas seguindo as trilhas do banqueiro que subornou a República.

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