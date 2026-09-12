Vorcaro se gabou de proximidade com governo Lula: ‘Igual irmãos Batista’

O banqueiro Daniel Vorcaro se gabou, em julho de 2024, de sua proximidade com o governo Lula e se comparou aos irmãos Joesley e Wesley Batista, da J&F.

A declaração ocorreu após um diretor do Banco Master enviar um vídeo com críticas à instituição, feito pelo apresentador de televisão Tiago Pavinatto.

“Temos que notificar”, defendeu Fernando de Goes Mascarenhas Filho, que exercia era o diretor comercial do Master.

Vorcaro, contudo, minimizou o conteúdo e afirmou que o trecho sobre a proximidade com o Executivo era real.

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“Cara. Nao sei nao. Falaram nada demais. Maisndo mesmo. Nao pode dar palco pra esse tipo de blog sem expeessao nenhuma. Unica coisa que falaram que somos proximos do governo, igual irmaos batista sao. O que é verdade rsrd”, ironizou.

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Em seguida, o banqueiro afirmou que a fala servia de “marketing” para eles e sugeriu apresentar a Lula e a aliados do preside: “Isso ai e

mkt ora nos. Manda pro lula e pra base aliada.”

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Fernando, disse que iria “mandar então pra tio guiga e Jaques”, em referência ao senador Jaques Wagner (PT-BA), na época líder do governo Lula no Senado, e a Guilherme Sodré, pai do enteado do parlamentar e pessoa de sua confiança.

O diálogo foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo em junho e está em um dos documentos da investigação sobre o Master que perdeu o sigilo na sexta-feira, por decisão do relator, André Mendonça.