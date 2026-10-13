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Vorcaro reclamou de ‘falta de malícia jurídica’ nos negócios do Master

Banqueiro afirmou que estava 'tomando ferro de todos os lados' e decidiu ler todos os contratos antes de assinatura

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 18h30 | Atualizado em 13 out 2026, 18h44
Fachada do Banco Master em São Paulo
Fachada do Banco Master em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Vorcaro reclamou de ‘falta de malícia jurídica’ nos negócios do Master Priorize VEJA no Google

O banqueiro Daniel Vorcaro reclamou, em 2025, da “falta de malícia jurídica” nos negócios do Banco Master. Vorcaro resolveu que passaria a ler todos os contratos da instituição para evitar esse problema.

A fala ocorreu em abril de 2025, em conversa com o advogado Daniel Lopes Monteiro, que prestava serviços ao Master e é suspeito de atuar como operador de Vorcaro nas fraudes.

Na conversa, o banqueiro demonstrou insatisfação e afirmou que o Master estava “tomando ferro de todos os lados”.

“Estamos tomando ferro de todos os lados por falta de malicia jurídica. Quero ler um por um”, declarou.

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O diálogo foi recuperado pela PF e enviado para análise do STF.

“Vorcaro diz que Monteiro não deve assinar nenhum contrato sem que ele valide. Ele diz que quer ler todos os contratos e que as assinaturas somente seriam liberadas após um ok formal por parte dele”, registra o relatório.

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