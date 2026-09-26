Vorcaro mandou tirar do ar notícia negativa para Camilo Santana

O banqueiro Daniel Vorcaro mandou um site patrocinado por ele tirar do ar uma notícia desfavorável ao senador petista Camilo Santana, ex-ministro da Educação. O assunto foi parar até no Palácio do Planalto, com o então ministro da Secom, Paulo Pimenta, hoje deputado federal.

O episódio ocorreu em dezembro de 2024, quando Onélia Santana, esposa de Camilo, foi indicada para um cargo de conselheira do TCE do Ceará.

Vorcaro enviou ao empresário Flávio Carneiro uma publicação no Instagram com uma notícia sobre o caso. “Não tirou??”, questionou.

“Tirou. Mas vacilaram aí no Insta. Vou alertar”, justificou-se Carneiro. Em seguida, o empresário minimizou: “Mas tá pacificado isso né. Não teve stress. Falei com o Paulo Pimenta. Tá tudo ok para eles”.

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A resposta não satisfez Vorcaro, que disse, em caixa alta: “NÃO. Tira do ar”. Carneiro prometeu cumprir a orientação naquele momento.