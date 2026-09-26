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Vorcaro mandou tirar do ar notícia negativa para Camilo Santana

Diálogo com empresário menciona Paulo Pimenta, que na época chefiava Secom

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 10h01 | Atualizado em 26 set 2026, 12h02
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, é investigado por fraudes bancárias e 'milícia' para intimidar opositores (Divulgação/Divulgação)
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Vorcaro mandou tirar do ar notícia negativa para Camilo Santana Priorizar nos meus resultados Google

O banqueiro Daniel Vorcaro mandou um site patrocinado por ele tirar do ar uma notícia desfavorável ao senador petista Camilo Santana, ex-ministro da Educação. O assunto foi parar até no Palácio do Planalto, com o então ministro da Secom, Paulo Pimenta, hoje deputado federal.

O episódio ocorreu em dezembro de 2024, quando Onélia Santana, esposa de Camilo, foi indicada para um cargo de conselheira do TCE do Ceará.

Vorcaro enviou ao empresário Flávio Carneiro uma publicação no Instagram com uma notícia sobre o caso. “Não tirou??”, questionou.

“Tirou. Mas vacilaram aí no Insta. Vou alertar”, justificou-se Carneiro. Em seguida, o empresário minimizou: “Mas tá pacificado isso né. Não teve stress. Falei com o Paulo Pimenta. Tá tudo ok para eles”.

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A resposta não satisfez Vorcaro, que disse, em caixa alta: “NÃO. Tira do ar”. Carneiro prometeu cumprir a orientação naquele momento.

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