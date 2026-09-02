Vorcaro foi ouvido por gabinete de Mendonça sobre ‘intimidações’

O gabinete do ministro André Mendonça, do STF, confirmou que o banqueiro Daniel Vorcaro prestou depoimento a um juiz auxiliar na semana passada, sem a presença da PF.

O motivo seria falar sobre “graves intimidações” que Vorcaro estaria sofrendo. Um representante do Ministério Público acompanhou.

O gabinete ressaltou que não foram abordados temas relacionados ao ministro Alexandre de Moraes.

“O depoimento foi realizado por requerimento expresso da defesa do depoente, que relatou estar sofrendo graves intimidações e solicitou ser ouvido com urgência. Trata-se de ato processual regular, conduzido por juiz auxiliar”, diz a nota.