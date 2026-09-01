Vorcaro autorizou cartões de crédito do Master a filhos de Moraes: ‘Limite de 300 para cada’
"O Guilherme que trabalha com a dra. Viviane me ligou para emitir cartão para os filhos dela... Limite de 300 para cada... Posso seguir?"
O relatório da Polícia Federal sobre as relações do banqueiro Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, revela que o dono do Banco Master autorizou a expedição de cartões de crédito em nome dos filhos do magistrado do Supremo.
“A conversa entre Daniel Vorcaro e Guilherme Benazzi (que trabalha no escritório de Viviane Barci) possui registro de interação apenas em 2/10/2025. Na ocasião, Guilherme questiona Vorcaro sobre um contato ‘para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre’. O banqueiro envia o contato de sua funcionária, que está salvo como “’Adriana Solano Master’”, diz a PF.
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“Bom dia Daniel, é o Guilherme, que trabalha com a Viviane, tudo bom? Quer me passar algum contato para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre?”, mandou contato do escritório da mulher do ministro.
“Oi tudo bem?”, respondeu Vorcaro, encaminhando contatos do banco.
No mesmo dia, Adriana envia mensagem a Vorcaro questionando se pode seguir com a emissão de cartões de crédito para os filhos de Viviane Barci, mulher de Moraes.
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“O Guilherme que trabalha com a dra. Viviane me ligou para emitir cartão para os filhos dela… Limite de 300 para cada… Posso seguir?”, questionou.
Vorcaro responde com um “Ok”.
A mulher de Moraes, como se sabe, fechou contrato com Vorcaro para prestar consultoria milionária ao banco. O mesmo relatório da PF mostra que Moraes editou o documento que garantiu uma bolada milionária ao escritório da mulher dele.
Moraes e sua mulher sempre negaram qualquer ilegalidade nas relações do escritório de advocacia dela com o Banco Master.
Essas mensagens foram juntadas pela PF e enviadas ao ministro André Mendonça, como ponto de partida de uma possível investigação sobre as relações de Moraes com o dono do Master.
Para que o ministro do STF seja investigado é preciso que o plenário da Corte concorde em abrir a apuração, o que ainda não aconteceu. Segundo integrantes do Supremo, o ministro André Mendonça avalia o que fazer com o material apresentado pela PF.