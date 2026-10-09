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Brasil

Vorcaro armou ‘baguncinha’ com russos em SP: ‘teremos portas abertas no Kremlin’

Mensagens foram encontradas por investigadores da Polícia Federal no celular do banqueiro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 07h50 | Atualizado em 9 out 2026, 09h59
Daniel Vorcaro: uso da bebida para distribuir agrados e exercer influência
Vorcaro: negócios e festas se misturavam para formar a influêncai do banqueiro no meio político dentro e fora do país (./Reprodução)
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Vorcaro armou ‘baguncinha’ com russos em SP: ‘teremos portas abertas no Kremlin’ Priorize VEJA no Google

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que não era só no Brasil que o dono do Banco Master usava dinheiro e garotas de programa para conquistar prestígio político.

Em janeiro de 2024, o banqueiro combinou de levar um grupo de russos para uma “baguncinha” em São Paulo, após uma reunião no banco.

“Precisava levar os caras pra jantar dia 7 e fazer uma baguncinha. Depois teremos as portas abertas no Kremlin”, diz um auxiliar ao banqueiro.

“Bora. Deixa comigo. Wine russia bar”, diz Vorcaro.

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Na sequência, o funcionário do banqueiro explica o que seriam, segundo ele, as “preferências” dos russos em relação ao elenco de modelos que seriam convidadas para a noitada.

“Por as morenas pra eles, que eles gostam mais… E deixam as loiras pra nós kkkkk (sic)”, diz o funcionário do banco.

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Vorcaro manda outro “kkkkk” ao auxiliar dele e concorda: “Vou por umas seis negonas hahahah (sic)”.

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