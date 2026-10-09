Vorcaro armou ‘baguncinha’ com russos em SP: ‘teremos portas abertas no Kremlin’
Mensagens foram encontradas por investigadores da Polícia Federal no celular do banqueiro
Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que não era só no Brasil que o dono do Banco Master usava dinheiro e garotas de programa para conquistar prestígio político.
Em janeiro de 2024, o banqueiro combinou de levar um grupo de russos para uma “baguncinha” em São Paulo, após uma reunião no banco.
“Precisava levar os caras pra jantar dia 7 e fazer uma baguncinha. Depois teremos as portas abertas no Kremlin”, diz um auxiliar ao banqueiro.
“Bora. Deixa comigo. Wine russia bar”, diz Vorcaro.
Na sequência, o funcionário do banqueiro explica o que seriam, segundo ele, as “preferências” dos russos em relação ao elenco de modelos que seriam convidadas para a noitada.
“Por as morenas pra eles, que eles gostam mais… E deixam as loiras pra nós kkkkk (sic)”, diz o funcionário do banco.
Vorcaro manda outro “kkkkk” ao auxiliar dele e concorda: “Vou por umas seis negonas hahahah (sic)”.