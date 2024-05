Voos com doações de Portugal e Emirados Árabes para o RS chegam ao Brasil

Chegou neste sábado, 18, à base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, um avião com mais de 300 quilos de doações, além de 61 voluntários, vindos de Portugal para auxiliar as cidades afetadas pela catástrofe climática que atingiu o estado nos últimos dias. A aeronave transportou, ainda, outras 3 toneladas de itens de higiene, agasalhos e alimentos vindos de diversas regiões do Brasil.

Também pousou na início da noite deste sábado, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o primeiro de três voos prometidos pelo governo dos Emirados Árabes Unidos com doações para o Rio Grande do Sul. Na primeira aeronave, foram trazidas mais de 64 toneladas de cargas. Ela incluem 500 geradores, 10 toneladas de produto para higiene, 10.000 pacotes com redes de proteção contra mosquitos, 10.000 cobertores e 5.000 lâmpadas solares. As informações são do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

As cargas de Portugal foram trazidos em um voo da Latam, numa ação coordenada com o MRE e a Embaixada do Brasil em Portugal. De acordo com o governo, portugueses e brasileiros que moram em Portugal tinham coletado mais de 200 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul até a semana passada, mas a Força Aérea Brasileira e autoridades ainda estavam buscando a melhor maneira de fazer o transporte dos itens. De acordo com o Ministério dos Portos e Aeroportos, as companhias aéreas do país, que estão contribuindo com as operações logísticas do governo, já transportaram até agora mais de 254 toneladas de doações para o estado.

Em uma conversa de 30 minutos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por telefone na quinta-feira, 16, o presidente dos Emirados Árabes, o xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, prometeu o envio de três aviões ao Brasil com ajuda humanitária do país para as regiões gaúchas atingidas pelas tempestades, incluindo, também, doações de brasileiros residentes. O segundo voo está previsto para partir na segunda-feira, 20, de acordo com o Itamaraty.

Canadá, Chile e Bolívia são outros países que também enviaram alimentos, vestuários, equipamentos e outras doações, além ajuda financeira ao Brasil nos últimos dias. Outras remessas do exterior estão previstas para chegar, nos próximos dias, de navio, vindas de Portugal e também de Miami, nos Estados Unidos.