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Voo da Latam atrasa após PF mandar passageiro sair e ele se recusar, dizendo que era ‘black signature’

Decolagem ocorreu quase duas horas depois por causa de confusão envolvendo assentos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 14h05 | Atualizado em 11 ago 2026, 16h56
Agentes da PF mandam passageiro (sentado) sair após confusão
Agentes da PF mandam passageiro (sentado) sair após confusão (Jess Peixoto / Instagram/Reprodução)
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Voo da Latam atrasa após PF mandar passageiro sair e ele se recusar, dizendo que era ‘black signature’ Priorizar nos meus resultados Google

Um voo da Latam originário de Curitiba com destino a São Paulo atrasou por cerca de duas horas depois de uma confusão envolvendo assentos e uma tentativa de “carteirada” com uso de milhas junto à Polícia Federal. O episódio foi registrado pela analista política Jess Peixoto, em sua rede social, no último domingo, 9.

“Quando o passageiro entrou no avião, havia uma mulher sentada no lugar dele. Ela estava viajando com a mãe idosa e simplesmente havia se confundido: o assento dela era o 6, e ela tinha sentado no 5. O passageiro do lugar reclamou. Ela trocou imediatamente”, relatou Peixoto. “Como eles haviam chegado no fim do embarque, já não havia espaço nos compartimentos superiores onde ele estava sentado, apenas ao lado. O passageiro começou então a retirar malas de outras pessoas para colocar as dele. A comissária explicou que ele não poderia fazer aquilo. Vieram grosseria, discussão e confusão”, registrou.

A situação estava longe de acabar. Passageiros insatisfeitos com a postura do homem chamaram a Polícia Federal. “Um policial pediu que ele saísse da aeronave para conversar e resolver o problema fora. Ele se recusou. O policial então explicou que, se ele não acompanhasse a PF voluntariamente, o procedimento poderia exigir a retirada de todos os passageiros da aeronave. E a resposta foi, em essência: podia tirar todo mundo. Ele não sairia. Ele era black”, afirmou Peixoto em sua publicação. A referência do homem era sobre assinatura de plano de milhas, no caso, “black signature”, categoria mais alta do programa de fidelidade da Latam.

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“Foi talvez a versão mais inesperada de um ‘você sabe com quem está falando? ‘ que eu já vi: a carteirada versão milhas aéreas”, definiu Peixoto em sua publicação. A partir do momento em que o passageiro se recusou a sair, e com o atraso aumentando, clientes que aguardavam o voo começaram a se revoltar. “Diante da possibilidade de simplesmente acompanhar a Polícia Federal, conversar do lado de fora e tentar resolver o problema, ele parecia preferir que todos os passageiros fossem retirados da aeronave. Mesmo se ele estivesse certo, isso faria sentido? “, questionou Peixoto.

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Ainda segundo a postagem da analista política, a mulher que havia sentado no lugar do homem por engano estava chorando e pedia desculpas. “Como se aquela confusão toda fosse culpa dela. Não era”, definiu Peixoto. Todos precisaram deixar a aeronave e depois retornar. O avião decolou por volta das 21h45 e aterrissou em Congonhas por volta das 22h30.

O que diz a Latam:

A Latam Airlines Brasil informa que solicitou o apoio da Polícia Federal durante o embarque do voo LA3821 (Curitiba-São Paulo/Congonhas), neste domingo (9), em razão de comportamento indisciplinado de um passageiro a bordo. Trata-se do procedimento previsto para situações dessa natureza, com foco na segurança e no bem-estar de todos os clientes e colaboradores. A Latam destaca que repudia qualquer manifestação que contrarie o respeito e a civilidade.

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