Voo com mais 48 repatriados de Gaza decola do Cairo rumo a Brasília

O segundo avião da FAB com repatriados pelo Brasil deixou o Egito neste domingo 10, por volta das 14h, no horário de Brasília. A bordo do voo, estão 48 pessoas — a maioria crianças e mulheres — que não conseguiram sair de Gaza há cerca de um mês quando o primeiro grupo deixou a zona de conflito. A viagem deve durar cerca de 15 horas.

Ao todo, a operação Voltando em Paz, do governo federal, já retirou 80 pessoas da Faixa de Gaza, mas há ainda 54 pedidos pendentes. Segundo o Uol, eles chegaram aos postos de fronteira de Rafah, no sul da Palestina, com o Egito no sábado, junto às pessoas que embarcaram no voo previsto para aterrissar na Base Aérea de Brasília às 3h20 de segunda-feira 11, mas tiveram a passagem vetada por Israel.

As listas são compostas por brasileiros, ou palestinos que têm familiares brasileiros. Na primeira leva de repatriados, foram 22 pessoas nascidas no Brasil e 10 na Palestina.

A aeronave KC-30 (Airbus A330 200) saiu na quarta-feira 7, do Rio de Janeiro para o Cairo. O avião levou 11 toneladas de alimentos não perecíveis enviados pelo governo brasiliero como ajuda humanitária.