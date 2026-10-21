Volta da família Bolsonaro ou reeleição de Lula? Nova pesquisa Quaest mostra uma mudança no medo do brasileiro

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Pesquisa Quaest revela que o medo da volta da família Bolsonaro ao poder superou numericamente o receio de uma reeleição de Lula, pela primeira vez desde agosto. 44% temem o retorno dos Bolsonaro, contra 42% que se preocupam com a continuidade do petista, configurando um empate técnico. Entenda as mudanças na percepção.

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O medo da volta da família Bolsonaro ao poder voltou a superar numericamente o receio de uma reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela primeira vez desde agosto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21. O levantamento mostra que 44% dos entrevistados temem mais o retorno dos Bolsonaro ao Palácio do Planalto, enquanto 42% apontam a continuidade do petista no governo como a situação que provoca maior preocupação.

A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa, também de dois pontos, para mais ou para menos, o que configura empate técnico.

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O resultado marca uma mudança numérica em relação à rodada anterior, divulgada em 14 de outubro, quando os dois cenários provocavam o mesmo nível de preocupação: 43% dos entrevistados afirmavam ter mais medo da volta dos Bolsonaro ao poder, e outros 43% diziam temer mais um novo governo Lula.

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A nova pesquisa foi divulgada a quatro dias do segundo turno da eleição presidencial, disputado pelo petista e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Na comparação entre as duas últimas rodadas, o percentual dos brasileiros que temem mais o retorno da família Bolsonaro oscilou de 43% para 44%. Já o grupo que manifesta maior receio de uma reeleição de Lula passou de 43% para 42%.

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As variações de um ponto percentual estão dentro da margem de erro e não permitem afirmar que houve uma mudança consolidada na percepção dos eleitores.

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Apesar disso, a pesquisa interrompe uma sequência de levantamentos em que o medo da reeleição de Lula aparecia numericamente à frente ou empatado com o temor de uma volta dos Bolsonaro ao poder.

Em agosto, o receio do retorno da família do ex-presidente Jair Bolsonaro já havia aparecido numericamente à frente. Na pesquisa divulgada no dia 14 daquele mês, 45% dos entrevistados apontavam essa possibilidade como seu maior medo, contra 41% que temiam mais a permanência de Lula na Presidência.

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Quantos brasileiros têm medo dos dois cenários?

A Quaest também mostra que 6% dos entrevistados afirmam ter medo tanto da reeleição de Lula quanto da volta da família Bolsonaro ao poder. Na rodada anterior, esse grupo representava 3%, uma oscilação de três pontos percentuais.

Outros 4% dizem não ter medo de nenhuma das duas possibilidades, ante 6% na pesquisa de 14 de outubro.

A parcela dos entrevistados que não souberam ou não quiseram responder ficou em 4%, contra 5% no levantamento anterior.

Os números mostram que a maior parte dos entrevistados identifica um dos dois cenários políticos como motivo de maior preocupação. Os percentuais dos que dizem temer ambos ou nenhum deles permanecem menores.

Quando foi realizada a pesquisa Quaest?

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 20 de outubro e divulgado nesta quarta-feira, 21, a quatro dias do segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25.

A margem de erro informada pelo instituto é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.