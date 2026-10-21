Volta da família Bolsonaro ou reeleição de Lula? Nova pesquisa Quaest mostra uma mudança no medo do brasileiro
Pela primeira vez desde agosto, levantamento registra inversão, mas diferença está dentro da margem de erro
O medo da volta da família Bolsonaro ao poder voltou a superar numericamente o receio de uma reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela primeira vez desde agosto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21. O levantamento mostra que 44% dos entrevistados temem mais o retorno dos Bolsonaro ao Palácio do Planalto, enquanto 42% apontam a continuidade do petista no governo como a situação que provoca maior preocupação.
A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa, também de dois pontos, para mais ou para menos, o que configura empate técnico.
O resultado marca uma mudança numérica em relação à rodada anterior, divulgada em 14 de outubro, quando os dois cenários provocavam o mesmo nível de preocupação: 43% dos entrevistados afirmavam ter mais medo da volta dos Bolsonaro ao poder, e outros 43% diziam temer mais um novo governo Lula.
A nova pesquisa foi divulgada a quatro dias do segundo turno da eleição presidencial, disputado pelo petista e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).
O que mudou em relação à pesquisa anterior?
Na comparação entre as duas últimas rodadas, o percentual dos brasileiros que temem mais o retorno da família Bolsonaro oscilou de 43% para 44%. Já o grupo que manifesta maior receio de uma reeleição de Lula passou de 43% para 42%.
As variações de um ponto percentual estão dentro da margem de erro e não permitem afirmar que houve uma mudança consolidada na percepção dos eleitores.
Apesar disso, a pesquisa interrompe uma sequência de levantamentos em que o medo da reeleição de Lula aparecia numericamente à frente ou empatado com o temor de uma volta dos Bolsonaro ao poder.
Em agosto, o receio do retorno da família do ex-presidente Jair Bolsonaro já havia aparecido numericamente à frente. Na pesquisa divulgada no dia 14 daquele mês, 45% dos entrevistados apontavam essa possibilidade como seu maior medo, contra 41% que temiam mais a permanência de Lula na Presidência.
Quantos brasileiros têm medo dos dois cenários?
A Quaest também mostra que 6% dos entrevistados afirmam ter medo tanto da reeleição de Lula quanto da volta da família Bolsonaro ao poder. Na rodada anterior, esse grupo representava 3%, uma oscilação de três pontos percentuais.
Outros 4% dizem não ter medo de nenhuma das duas possibilidades, ante 6% na pesquisa de 14 de outubro.
A parcela dos entrevistados que não souberam ou não quiseram responder ficou em 4%, contra 5% no levantamento anterior.
Os números mostram que a maior parte dos entrevistados identifica um dos dois cenários políticos como motivo de maior preocupação. Os percentuais dos que dizem temer ambos ou nenhum deles permanecem menores.
Quando foi realizada a pesquisa Quaest?
O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 20 de outubro e divulgado nesta quarta-feira, 21, a quatro dias do segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25.
A margem de erro informada pelo instituto é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.