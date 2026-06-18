‘Você faz parte disso’, disse banqueiro alvo da PF a Wagner, ao falar de venda do Master ao BRB

O executivo Augusto Lima, que trabalhou no Banco Master, enviou mensagem ao líder do governo do Senado, Jaques Wagner, afirmando que ele “faz parte” da sua história.

O diálogo ocorreu em março de 2025, quando Lima explicava a Wagner a tentativa de compra do Master pelo BRB. A transação é investigada pela Polícia Federal, que suspeita de uma fraude de 12 bilhões de reais.

“Você mais do que ninguém sabe de minha história e faz parte disso!!”, escreveu o executivo.

Para o ministro André Mendonça, do STF, “a frase indica que Jaques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado”.

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Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, autorizada por Mendonça.