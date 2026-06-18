‘Você faz parte disso’, disse banqueiro alvo da PF a Wagner, ao falar de venda do Master ao BRB
Augusto Lima disse que senador conhecia sua história 'mais do que ninguém'
O executivo Augusto Lima, que trabalhou no Banco Master, enviou mensagem ao líder do governo do Senado, Jaques Wagner, afirmando que ele “faz parte” da sua história.
O diálogo ocorreu em março de 2025, quando Lima explicava a Wagner a tentativa de compra do Master pelo BRB. A transação é investigada pela Polícia Federal, que suspeita de uma fraude de 12 bilhões de reais.
“Você mais do que ninguém sabe de minha história e faz parte disso!!”, escreveu o executivo.
Para o ministro André Mendonça, do STF, “a frase indica que Jaques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado”.
Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, autorizada por Mendonça.