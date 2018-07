Uma cachorra da raça shitzu foi salva pelo vizinho ao cair do nono andar em um prédio em Ribeirão Preto. As imagens do circuito de segurança do prédio mostram o momento em que o piloto João Augusto Trameschin amorteceu a queda do animal.

O vizinho saiu de seu prédio e foi até o edifício onde a cachorrinha Mel estava prestes a cair no parapeito da sacada do apartamento. O impacto da queda derrubou o homem, mas a cadela saiu andando normalmente.