‘Vivemos tempos muito difíceis, de fragilização democrática’, diz Carmen Lúcia na Flip

Marcando presença na 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, exaltou o evento, afirmando que a oportunidade de conversar sobre livros é importante em um momento de fragilização democrática.

“Vivemos tempos muito difíceis, com muitos riscos, no mundo inteiro, e aqui não é diferente, de fragilização democrática, porque há sempre aqueles que não gostam de democracia e não gostam da liberdade dos outros”, disse a ministra.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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