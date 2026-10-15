Viúva relata como lutou até o fim contra morte de Lito Sousa

A morte do influenciador Lito Sousa, aos 59 anos, ainda reverbera nas redes sociais. Diagnosticado com a rara doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito não resistiu após uma rápida perda de movimentos e da visão, falecendo no dia 1 de outubro. Em entrevista à coluna GENTE, a viúva, Mila Seidl, 41, fala sobre a descoberta da doença, a busca por um tratamento alternativo e os planos para administrar as empresas fundadas junto do marido no pós-luto.

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Como descobriram a doença? Lembro que íamos fazer uma viagem para a Disney em família. Eu, ele e nosso filho. Acabei indo na frente e, quando ele chegou, notei que estava diferente. O braço dele subia sozinho, ele estava andando meio torto. Falei: ‘Lito, tem alguma coisa que não está legal. A gente precisa ir ao médico’. Voltamos ao Brasil e fizemos uma série de exames, identificando que era um problema neurológico. Inicialmente, a ressonância magnética mostrava que era encefalite, inflamação no cérebro. Ninguém começa desconfiando das doenças raras, vai no que é mais provável. Ele ficou 11 dias no hospital, teve alta e foi para casa. Uma semana depois, começou a piorar. Voltamos para o hospital e ele fez outra ressonância. Quando vi o resultado, estava escrito: “Afasta-se possibilidade de encefalite autoimune e destaca-se suspeita de Creutzfeldt-Jakob”. Pesquisei e, quando descobri, fiquei apavorada. Liguei para o médico, que pediu calma com a suspeita. Não comentei com Lito na hora, preferi esperar. Até que o resultado saiu positivo para Creutzfeldt-Jakob.

Esperavam que o avanço seria tão rápido? Não, não esperávamos. O que se fala é de um tempo de quatro meses até um ano (após o diagnóstico). Mas Lito, na verdade, não faleceu de Creutzfeldt, e sim de pneumonia. A Creutzfeldt começa a provocar algumas complicações, mas em nenhum momento ele perdeu a cognição. Ainda tinha consciência, tanto que eu me comunicava com ele através de piscadas. Perguntava: ‘Você está com dor? Pisca uma vez para sim ou para não’. Mas foi perdendo controle das coisas. As coisas ficaram ruins quando ele parou de conseguir engolir. O motivo do falecimento foi pneumonia, porque começou a sofrer com falta de controle para engolir saliva e água.

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De que forma se desenrolou o tratamento experimental buscado nos Estados Unidos? Lito chegou a receber a dose? Ele recebeu. Tinha até cinco doses para tomar, tomou a primeira. Mas se tivesse recebido 15 ou 20 dias antes, teríamos tempo para que a medicação controlasse melhor a doença. O Creutzfeldt corre em um ritmo, e o remédio em outro. O ápice do efeito do medicamento acontece em quatro semanas, mas com o Creutzfeldt se perde as coisas em dias. Quando ele tomou o remédio, já estava sem falar, sem se mexer, começando a ter problemas com engasgo.

Como conseguiram o remédio? Para conseguir o uso compassivo de medicamentos, a pessoa e o médico têm que entrar em contato com a farmacêutica, e, se ela topar dar, entrega uma série de documentos. Aí temos que correr atrás para conseguir a aprovação no país. Antes disso, tentamos a inclusão do Lito em estudos em Harvard e em outro laboratório americano, mas não deu certo. Ele era elegível para os estudos, mas não tinha vaga. Se a gente não tivesse tentado o estudo e soubesse antes desse remédio, talvez o desfecho fosse diferente. Não dá para saber, mas perdi duas semanas em tentar colocá-lo para ser aceito nos estudos que estavam acontecendo.

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Quais são os planos para o futuro? Temos quatro empresas, eu já era a CEO de todas, então falar de ‘tomar a frente dos negócios’ não é o ideal aqui. O Lito era um cara comunicativo, mas não era de negócios, não era a praia dele, não curtia isso. Sobre o Aviões e Músicas, especificamente, tenho três planos diferentes, e vamos ter que ver o que funcionará melhor. Mas, de cara, já te digo que é impossível uma pessoa substituir o Lito, desconheço alguém dentro do nosso setor que tenha capacidade de substituir as habilidades comunicativas dele. O que decidi foi criar verticais de assuntos e ter pessoas para tratar de cada um. Sou uma delas. O público espera isso de mim.

Em meio a toda essa situação, você chegou a ser alvo de ataques nas redes sociais. Como lidou com isso? Sendo sincera, passei pelo maior problema da minha vida. Todo o restante é pequeno, sem sentido para mim, perto de tudo o que ocorreu. Vi algumas coisas, mas vi muito mais pessoas apoiando, em demonstração enorme de amor em relação ao Lito. Não existe unanimidade, e não espero por ela. Entendi na prática, em várias ocasiões. Se não dava notícias do Lito, estava sendo ruim. Quando dava notícias, eu estava querendo aparecer. É complicado.

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