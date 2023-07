Viúva de Marielle elogia avanços, mas diz que ‘cinco anos é tempo demais’

Após reunião com autoridades da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Rio, familiares da ex-vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes celebraram uma esperança reanimada pela resolução do caso, cinco anos depois dos assassinatos. A viúva de Marielle, Mônica Benício, comemorou as informações descobertas com a delação do ex-policial militar Élcio de Queiroz, mas deixou claro recado de que “cinco anos é tempo demais” sem respostas sobre o mandante do crime. A demora vinha colocando em xeque o MP do Rio e a Polícia Civil do estado, já que o processo esteve congelado nos últimos anos.

Uma das bandeiras do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições do último ano, a retomada das investigações no caso Marielle voltou aos holofotes na manhã desta segunda-feira, 24, em coletiva do ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministério firmou parceria com a Polícia Federal e com o MP do Rio, em força-tarefa que voltou a trazer avanços na investigação. Na delação, Queiroz afirmou que dirigiu o carro usado na perseguição ao veículo onde estava a ex-vereadora, e disse também que foi, de fato, Ronnie Lessa o responsável pelos disparos contra Marielle e Anderson. Novos personagens também voltaram ao foco das investigações, como o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, que teria estudado a rotina da vítima antes do assassinato.

Segundo o procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, as investigações já vinham sendo tocadas pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP do Rio e, “diante da necessidade de maior empenho, maior dedicação”, foi criada, no início deste ano, a força-tarefa em conjunto com os órgãos federais. A reunião, de acordo com ele, serviu para “reafirmar aos familiares o compromisso de continuar empenhado em esclarecer este grave crime”. “A delação promove um leque de opções para permitir que as investigações avancem. É o grande elemento neste estágio da investigação. As equipes seguirão trabalhando diuturnamente para checar as informações e encontrar novas, inclusive para chegar ao mandante”, disse Mattos. No Twitter, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou que “a união de esforços vai nos levar a identificar quem está por trás desse atentado à democracia”.

Segundo a mãe da ex-vereadora, Marinete da Silva, a etapa traz “muita esperança” na resolução do caso. “Vamos continuar lutando para saber quem são os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson”, disse. Para a vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle, as novidades representam “um passo importante, mas a gente segue perguntando sobre o mandante do crime”. “Anderson teria feito aniversário recentemente, Marielle faria aniversário agora, no próximo dia 27. É, sem dúvida nenhuma, um mês difícil, que fala de saudade. A gente precisa parabenizar o trabalho feito. Mas é preciso dizer também que cinco anos é tempo demais. A gente segue cobrando justiça por Marielle e Anderson, buscando saber quem mandou matar e por quê. No Brasil, o recado é que existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política, na certeza da impunidade. A democracia não pode admitir isso”, afirmou.

Para a viúva de Anderson, Agatha Arnaus, as novas informações no caso trouxeram de volta uma esperança, em um caso que parecia perdido. “É um dia pra agradecer. Além de continuar buscando respostas e cobrando, hoje é um dia para agradecer, com esperança renovada e diferente dos últimos que vivemos. Já tinha diminuído minha esperança, e hoje tenho a fé renovada de que há um caminho para seguir. Esperamos conseguir em breve estar aqui falando do mandante”, reforçou.

