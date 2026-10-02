Viúva de Lito Sousa se manifesta após morte do influenciador e faz pedido

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Mila Seidl, viúva de Lito Sousa, agradeceu o apoio e explicou a decisão de um velório aberto ao público para a despedida do marido, falecido aos 59 anos. Ela pediu para que não sejam feitas fotos durante a cerimônia, visando preservar a imagem do influenciador e proteger o filho do casal, Malone.

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Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, se manifestou nesta sexta-feira, 2, um dia após a morte do influenciador, aos 59 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela agradeceu o carinho recebido ao longo da luta do marido contra a doença de Creutzfeldt-Jakob e explicou a decisão de realizar uma cerimônia aberta ao público. “Estou aparecendo aqui para, primeiro de tudo, agradecer a todo mundo que não só hoje mandou mensagem, mas ao longo dessa jornada toda, que torceu muito, que rezou muito e esteve com a gente virtualmente nessa jornada. O Lito é muito amado, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, afirmou.

Mila também pediu às pessoas que forem ao velório que não tirem fotos nem façam registros da despedida. Segundo ela, a preocupação é preservar a imagem de Lito e proteger o filho do casal, Malone, 7 anos. “Quem quiser ir, tem um espaço especial para os amigos e família, que fica separado. Só queria fazer um pedido: não tirem foto, porque tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa”, explicou.

O velório acontece nesta sexta-feira, 2, em São Paulo, com uma cerimônia aberta ao público pela manhã. Depois, a despedida será reservada a familiares e amigos. Mila também revelou que Malone não participará do velório. “O Lito tinha algumas vontades, outras que a gente achou que seria bonito colocar, por isso será no PAMA, que é um espaço militar, ao lado do Campo de Marte, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A qualquer momento, entre 9h e 12h, vocês podem ir vê-lo”.

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