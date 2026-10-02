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Brasil

Viúva de Lito Sousa se manifesta após morte do influenciador e faz pedido

Especialista em aviação faleceu nesta quinta-feira, 1º

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h27 | Atualizado em 2 out 2026, 10h23
Uma mulher de cabelo curto ruivo e um homem barbudo sorrindo, com um avião militar e um prédio com grafite de aviões ao fundo, à noite
Mila Seidl e Lito Sousa (Instagram/Reprodução)
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Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, se manifestou nesta sexta-feira, 2, um dia após a morte do influenciador, aos 59 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela agradeceu o carinho recebido ao longo da luta do marido contra a doença de Creutzfeldt-Jakob e explicou a decisão de realizar uma cerimônia aberta ao público. “Estou aparecendo aqui para, primeiro de tudo, agradecer a todo mundo que não só hoje mandou mensagem, mas ao longo dessa jornada toda, que torceu muito, que rezou muito e esteve com a gente virtualmente nessa jornada. O Lito é muito amado, por isso, a gente resolveu fazer uma cerimônia aberta para que as pessoas pudessem se despedir”, afirmou.

Mila também pediu às pessoas que forem ao velório que não tirem fotos nem façam registros da despedida. Segundo ela, a preocupação é preservar a imagem de Lito e proteger o filho do casal, Malone, 7 anos. “Quem quiser ir, tem um espaço especial para os amigos e família, que fica separado. Só queria fazer um pedido: não tirem foto, porque tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa”, explicou.

O velório acontece nesta sexta-feira, 2, em São Paulo, com uma cerimônia aberta ao público pela manhã. Depois, a despedida será reservada a familiares e amigos. Mila também revelou que Malone não participará do velório. “O Lito tinha algumas vontades, outras que a gente achou que seria bonito colocar, por isso será no PAMA, que é um espaço militar, ao lado do Campo de Marte, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A qualquer momento, entre 9h e 12h, vocês podem ir vê-lo”.

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