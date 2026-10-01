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Brasil

Viúva de Bruno Avelar mostra mensagens que enviou ao marido antes da morte

Empresário foi uma das vítimas do acidente com helicóptero que também matou Rick, da dupla com Renner

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h48 | Atualizado em 1 out 2026, 10h50
Casal sorridente em selfie no estádio, vestindo camisas amarelas da seleção brasileira. A mulher loira está à esquerda, e o homem de óculos e boné amarelo à direita, com o campo de futebol e arquibancadas ao fundo
Lívia e Bruno Avelar (Instagram/Reprodução)
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Lívia Avelar, viúva do empresário Bruno Avelar, compartilhou as últimas mensagens que enviou ao marido enquanto ele ainda estava desaparecido após o acidente de helicóptero em Santa Catarina. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 30, Lívia mostrou prints da conversa com Bruno e relembrou a esperança de encontrá-lo com vida. “Essas foram as últimas mensagens que eu te escrevi, meu amor!”, escreveu na legenda. Nas mensagens, ela informa sobre as buscas e pede para que o marido “aguente firme’.

A empresária também publicou um vídeo em que aparece ao lado do marido. Segundo ela, os dois costumavam cantar juntos e aquele era um dos momentos que compartilhavam na rotina. “Esse vídeo é um momento mais íntimo nosso de algo que a gente amava fazer juntos, que era cantar. Minha oração é que você esteja em paz! Nós aqui vamos seguir, às vezes com mais saudade e vários outros sentimentos. Mas crendo que em todo deserto existe um Deus que não nos desampara… Estou aqui por você”, completou.

Bruno Avelar morreu aos 44 anos no acidente de helicóptero que também vitimou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As vítimas foram encontradas na Serra Catarinense após a aeronave desaparecer durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em 21 de setembro.

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