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Virginia x Silvia Abravanel: que situações podem levar à perda da guarda dos filhos

Após apresentadora do SBT sugerir que Poliana Rocha assuma cuidados dos netos, advogado explica o que determina mudanças

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 09h00
Virginia e Silvia Abravanel
Virginia e Silvia Abravanel (Reprodução/Instagram)
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Virginia x Silvia Abravanel: que situações podem levar à perda da guarda dos filhos Priorize VEJA no Google

A repercussão envolvendo Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo após Silvia Abravanel sugerir que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e avó paterna das três crianças, assuma a guarda dos netos. A declaração ocorreu depois que a influenciadora apareceu em um vídeo dançando com notas de dólar presas à roupa durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. O episódio provocou debates nas redes sociais sobre a exposição dos filhos e os limites entre críticas ao comportamento de uma mãe e questionamentos sobre sua capacidade parental.

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Mas a avó pode assumir a guarda dos netos porque outras pessoas consideram inadequada a conduta dos pais? Do ponto de vista jurídico, a resposta depende das circunstâncias de cada família. A transferência da guarda para terceiros pode ser concedida em situações específicas, mas o parentesco, a proximidade afetiva ou a repercussão negativa de um episódio não garantem, por si só, uma decisão favorável.

O advogado de família Fernando Félix explica que a definição jurídica deve considerar as necessidades da criança e as condições concretas de quem pretende assumir os cuidados. “O que se leva em consideração é o melhor interesse do menor, avaliando vínculos afetivos, estabilidade emocional, rotina e a capacidade dos responsáveis de garantir um ambiente saudável”, afirma.

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Avós, tios e outros familiares próximos podem ser considerados pela Justiça quando há motivos que justifiquem a atribuição da responsabilidade a alguém fora do núcleo de pais. A análise pode levar em conta a relação já estabelecida com a criança, a participação nos cuidados cotidianos e a estabilidade oferecida. No entanto, ser avó ou manter uma relação próxima não confere automaticamente esse direito.

Desaprovação pública

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A discussão também exige distinguir a desaprovação pública de uma conduta de situações que efetivamente possam comprometer o bem-estar dos filhos. Negligência, violência e exposição a riscos, por exemplo, justificam uma avaliação judicial. Já um vídeo polêmico ou um comportamento que gere críticas nas redes sociais não comprova, isoladamente, incapacidade. Para alterar a guarda, é necessário examinar os fatos e verificar se a medida atende às reais necessidades da criança.

“A guarda estabelece quem será responsável pelas decisões da vida do menor, incluindo aspectos emocionais, educacionais e de saúde, sempre com foco na proteção integral”, destaca o advogado. A medida, portanto, não deve ser tratada como uma forma de punição aos pais, mas como um instrumento de proteção quando as circunstâncias demonstram a necessidade de uma organização diferente dos cuidados cotidianos.

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Mais do que decidir quem parece ser o melhor cuidador aos olhos do público, cabe à Justiça avaliar quais condições efetivamente garantem o desenvolvimento saudável das crianças.

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