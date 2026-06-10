Virginia quebra silêncio sobre ser citada em investigação da Polícia Federal

Tendo seu nome citado na investigação de empresas ligadas à CPI das Bets, Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre o caso. A manifestação aconteceu por meio de seus advogados, que enviaram uma nota a um programa da TV Record negando qualquer prática ilegal envolvendo os negócios da influenciadora.

Na nota, os advogados destacam que a existência de operações classificadas como “atípicas” em relatórios financeiros não representa, por si só, a prática de qualquer infração. Ainda segundo a defesa, todas as atividades vinculadas a Virginia seguem padrões legais e possuem documentação que comprova a origem e a destinação dos recursos movimentados. “Não há qualquer irregularidade ou movimentação ilegal nas operações da influenciadora”, afirma a equipe jurídica da dona da marca WePink, empresa de cosméticos.

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