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Brasil

Virginia quebra silêncio sobre ser citada em investigação da Polícia Federal

Influenciadora é investigada; entenda  

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 15h09
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Virginia -  (./Divulgação)
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Tendo seu nome citado na investigação de empresas ligadas à CPI das Bets, Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre o caso. A manifestação aconteceu por meio de seus advogados, que enviaram uma nota a um programa da TV Record negando qualquer prática ilegal envolvendo os negócios da influenciadora.

Na nota, os advogados destacam que a existência de operações classificadas como “atípicas” em relatórios financeiros não representa, por si só, a prática de qualquer infração. Ainda segundo a defesa, todas as atividades vinculadas a Virginia seguem padrões legais e possuem documentação que comprova a origem e a destinação dos recursos movimentados. “Não há qualquer irregularidade ou movimentação ilegal nas operações da influenciadora”, afirma a equipe jurídica da dona da marca WePink, empresa de cosméticos.

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