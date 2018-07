Vingança por tráfico pode ter motivado chacina em hotel em SC, diz polícia

A Polícia Civil de Santa Catarina trabalha com a hipótese de execução por rivalidade no tráfico de drogas na chacina que vitimou quatro pessoas da mesma família e um funcionário em um apart-hotel na praia de Canasvieiras, um dos principais destinos turísticos de Florianópolis (SC).

“É a nossa principal linha de investigação”, disse o delegado da Delegacia de Homicídios, Ênio Matos. A parede pichada pelos criminosos com as iniciais da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e a informação de que a família é de São Paulo estão entre os indícios que sustentam a afirmação do investigador.

De acordo com o Instituto Geral de Pericias (IGP), a provável causa das mortes é asfixia. Quem chamou a Polícia Militar foi uma funcionária do local, que chegou a ser detida pelos criminosos, mas conseguiu escapar.

Em depoimento à polícia, a jovem contou que três homens armados invadiram o edifício por volta das 16h desta quinta-feira, 6, e renderam o proprietário, Paulo Gaspar Lemos, 78 anos, seus três filhos Paulo, 51, Katya, 50, e Leandro, 44, além do gerente Ricardo Lora, 39.

O tenente-coronel Marcelo Pontes, que atendeu à ocorrência, relatou que havia no local um cheiro forte de gasolina, mas nenhuma marca de tiro. Os corpos estavam em cômodos separados, deitados de bruços e com os pés, pescoços e mãos amarrados.

Um dos corpos foi localizado pelos policiais no subsolo, na lavanderia, dois no segundo andar e os dois demais, no terceiro andar, cada um deles em um quarto. O hotel, que fica em uma área de 4.600 metros quadrados, foi isolado para perícia.