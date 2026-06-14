Vídeo: queda de helicópteros deixa seis mortos no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro

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Uma tragédia aérea chocou o Recreio dos Bandeirantes, Rio, neste domingo. Dois helicópteros colidiram e caíram em um estacionamento, resultando na morte de seis tripulantes e no incêndio de cerca de 20 carros. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para controlar as chamas e prestar socorro. Entenda os detalhes deste grave acidente.

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Ao menos seis pessoas morreram na colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, na manhã deste domingo, 14, informou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Todas as vítimas eram tripulantes. A corporação foi acionada às 8h59 para atender a ocorrência na Avenida das Américas, entre as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Os helicópteros caíram em um estacionamento da BYD, provocando o incêndio de pelo menos 20 carros. As chamas já foram controladas. Cinco pessoas estavam a bordo de uma das aeronaves, que estava a caminho de Angra dos Reis, na Costa Verde. O veículo está no nome do empresário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias. A outra operava com apenas o piloto. A identidade das vítimas ainda não foi revelada.

Militares do Destacamento de Bombeiros Militar (DBM), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, foram enviados imediatamente ao local. Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram mobilizadas. Um trecho da pista lateral foi fechado para que as equipes socorro atuem na área.

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