Vídeo: queda de helicópteros deixa seis mortos no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro
Militares do Destacamento de Bombeiros Militar (DBM), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOEsp), atuam no local
Ao menos seis pessoas morreram na colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, na manhã deste domingo, 14, informou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Todas as vítimas eram tripulantes. A corporação foi acionada às 8h59 para atender a ocorrência na Avenida das Américas, entre as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.
Os helicópteros caíram em um estacionamento da BYD, provocando o incêndio de pelo menos 20 carros. As chamas já foram controladas. Cinco pessoas estavam a bordo de uma das aeronaves, que estava a caminho de Angra dos Reis, na Costa Verde. O veículo está no nome do empresário Maurício da Cunha e Silva Espíndola Dias. A outra operava com apenas o piloto. A identidade das vítimas ainda não foi revelada.
Militares do Destacamento de Bombeiros Militar (DBM), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, foram enviados imediatamente ao local. Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram mobilizadas. Um trecho da pista lateral foi fechado para que as equipes socorro atuem na área.
Esta matéria está em desenvolvimento.