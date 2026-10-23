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Brasil

Vídeo: polícia prende suspeito de participar de assalto violento de arqueóloga renomada no Rio

Tania Andrade Lima, de 81 anos, foi derrubada e arrastada em assalto na saída de um banco no Leblon, na Zona Sul, na semana passada

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 08h46
Mulher de cabelos castanhos e óculos sorri, vestindo blusa vermelha, com estante de livros ao fundo. Ao lado, policiais armados prendem um homem de camiseta laranja e bermuda azul em rua estreita, com prédios azuis e letreiros.
Fabio Cassiano da Silva é suspeito de participar do assalto da arqueóloga Tania Andrade Lima (à esquerda). (Redes sociais / PCERJ/Divulgação)
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A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 22, um dos suspeitos de participar da tentativa de roubo da arqueóloga Tania Andrade Lima, de 81 anos, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, Fábio Cassiano da Silva atuava como “olheiro” de uma quadrilha especializada em roubos em saídas de bancos. Ele observava a movimentação nas agências, monitorava possíveis alvos e repassava informações aos comparsas, que acompanhavam e rendiam as vítimas. Fábio foi detido em Benfica, na Zona Norte do Rio. 

A professora aposentada foi violentamente abordada por um criminoso, que tentou tomar sua bolsa na saída de um banco, na semana passada. Enquanto tentava se defender, ela foi derrubada e arrastada. O homem, identificado como Luiz Fernando Rodrigues dos Santos, atirou três vezes contra a idosa e conseguiu fugir com a ajuda de um comparsa em uma moto. Ela foi atingida no pescoço e no ombro, sem gravidade, bem como na mão, que precisará de mais cuidados.

Tania é doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutora em História Social pela mesma instituição. Hoje, é professora aposentada do Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ, onde continua a dar aulas voluntariamente no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia. É membro do conselho editorial de diversas revistas científicas no Brasil, América do Sul e Europa, tendo recebido a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2006. 

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Coordenadora de escavações, ela comandou a equipe que descobriu os vestígios do Cais do Valongo, um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados, em 2011. Na época, a Zona Portuária do Rio de Janeiro passava por obras de revitalização. O local foi considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2017.

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Como grupo operava

As apurações também apontaram que Fábio esteve envolvido em ao menos cinco roubos com o mesmo modus operandi. Em março, ele foi flagrado dentro de uma agência bancária observando uma vítima. Na ocasião, ele fotografou a pessoa escolhida e enviou a imagem aos outros envolvidos no esquema, que logo efetuaram o assalto. A Polícia Civil informou que o criminoso as mesmas roupas nos delitos: um boné verde-oliva e uma camisa creme.

“O grupo é investigado por uma série de roubos praticados em diferentes regiões da cidade. Somente em agosto, os integrantes foram identificados em pelo menos quatro assaltos em Copacabana, no Flamengo e na Barra da Tijuca. O caso mais recente atribuído ao grupo é a tentativa de latrocínio contra uma idosa no Leblon, na semana passada”, afirmou a corporação em nota.

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As investigações continuam para identificar os demais integrantes da quadrilha. Na manhã de quarta-feira 21, Luiz Fernando Rodrigues dos Santos foi morto durante uma perseguição policial na Rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul. O tiroteio teve palco em um dos acessos do Morro Santa Marta. Luiz Fernando era apontado como o homem que atirou contra a idosa.

 

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