Vídeo: polícia prende criminosos que incendiaram viatura da Prefeitura em Copacabana

A Polícia Civil prendeu dois envolvidos no incêndio criminoso de uma viatura da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), ocorrido em 23 de julho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As investigações, que contaram com apoio da Polícia Militar, revelaram um esquema que realizava ataques em represália às ações contra o comércio irregular na orla da Zona Sul. Os homens foram presos no final do mês passado, revelou a corporação nesta segunda-feira, 3.

Na data do crime, um grupo saiu da comunidade Pavão-Pavãozinho, na divisa entre Ipanema e Copacabana, em seguiu em direção à Rua Hilário de Gouveia, onde a viatura estava estacionada. Um dos envolvidos esperou que uma van da Guarda Municipal deixasse o local para atear fogo no veículo. No local, uma garrafa com combustível foi apreendida e encaminhada para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

O executor do incêndio trocou de roupa para despistar os policiais e conseguiu fugir. No entanto, foi preso em 30 de julho. Na ocasião, confessou que recebeu R$ 50 para executar o ataque e identificou outros dois envolvidos, entre eles o mentor da ação.

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O preso apresentava uma longa ficha criminal, com passagens desde a adolescência. Ao todo, foi detido 12 vezes. As diligências também apontaram que o atentado não era um ato isolado e que o grupo planejava novos ataques em represália ao ordenamento urbano conduzido pela Seop. Um dia após a primeira prisão, em 31 de julho, os agentes localizaram e prenderam o segundo integrante do grupo criminoso.

“As investigações continuam para localizar o mentor intelectual do ataque e desarticular todo o esquema criminoso. O foragido possui extenso histórico criminal, com anotações por estelionato, falsificação de documento particular, receptação, desacato e lesão corporal”, informou a Polícia Civil em nota.

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Polícia Civil prende dois envolvidos no ataque que incendiou uma viatura da Prefeitura em Copacabana A investigação da 12ª DP (Copacabana), em conjunto com a Polícia Militar, chegou aos envolvidos a partir de imagens do sistema de monitoramento Civitas Rio, que ajudaram os… pic.twitter.com/Hh55RTUPuO — Polícia Civil RJ (@PCERJ) August 3, 2026