É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Vídeo: PM faz operação em comunidades após descobrir plano do CV de invadir Complexo de Israel

Conjunto de comunidades, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), foi recentemente ocupado pela Polícia Militar

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h09 | Atualizado em 26 ago 2026, 11h43
Quatro homens em uniforme camuflado e armados com fuzis patrulham uma rua estreita e esburacada de uma comunidade. As casas são simples, com paredes descascadas em tons de azul, vermelho e tijolo, e telhados de zinco. Ao fundo, carros estacionados e uma montanha coberta por vegetação. Um barril azul está à direita
Operação da PM contra o Comando Vermelho na Zona Norte do Rio de Janeiro. 26/08/2026 (PMERJ/Divulgação)
Continua após publicidade
Vídeo: PM faz operação em comunidades após descobrir plano do CV de invadir Complexo de Israel Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira, 26, uma operação em comunidades controladas pelo Comando Vermelho (CV) na Zona Norte do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A ação ocorre após a corporação descobrir, por meio de análises de inteligência, um plano da facção de invadir áreas de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, comunidades que fazem parte do Complexo de Israel, sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP).

Cerca de 200 policiais militares, seis veículos blindados, 40 viaturas leves e aeronaves do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar foram mobilizados para as diligências no Quitungo, Guaporé, Furquim, Dique e Ficap, além do Parque das Missões, em Duque de Caxias.

“Diante das informações levantadas pelos setores de inteligência, a Polícia Militar deflagrou a operação com o objetivo de impedir a movimentação e a articulação de criminosos, conter disputas territoriais e evitar tentativas de expansão da facção rival sobre comunidades do entorno”, disse a PM.

Siga
Continua após a publicidade

+ Em operação conjunta, polícias Civil e Militar miram membros do TCP no Complexo de Israel

Ocupação da PM

O Complexo de Israel, recentemente ocupado pela PM por tempo indeterminado, tem sido alvo de operações nos últimos dias. Na véspera, as polícias Civil e Militar deflagraram uma ação conjunta contra o TCP no conjunto de comunidades. Foram cumpridos dezenas de mandados de prisão contra membros da facção envolvidos em diversos delitos.

Continua após a publicidade

“A atuação integrada demonstra a união das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas e na repressão qualificada ao tráfico de drogas e aos demais crimes praticados por integrantes do TCP. A ação busca atingir diretamente a estrutura criminosa, retirar das ruas seus integrantes e enfraquecer a atuação da facção na região”, afirmou a Polícia Civil em nota.

Na terça-feira, 24, traficantes do Terceiro Comando Puro incendiaram dois caminhões e fecharam os dois sentidos da Avenida Brasil. Agentes do Bope, na ocasião, prenderam quatro suspeitos — um deles, com um colete com a bandeira de Israel — e apreenderam dois fuzis, duas granadas, um rádio-transmissor, um colete e drogas.

Publicidade
TAGS:
Comando Vermelho
Facções
operação
Polícia
Polícia Militar
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).