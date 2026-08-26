Vídeo: PM faz operação em comunidades após descobrir plano do CV de invadir Complexo de Israel

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A Polícia Militar deflagrou uma operação no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense contra o Comando Vermelho. A ação visa impedir a execução de um plano da facção para invadir comunidades do Complexo de Israel, dominadas pelo Terceiro Comando Puro. A PM mobilizou grande efetivo para conter a expansão e conflitos territoriais.

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A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira, 26, uma operação em comunidades controladas pelo Comando Vermelho (CV) na Zona Norte do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A ação ocorre após a corporação descobrir, por meio de análises de inteligência, um plano da facção de invadir áreas de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, comunidades que fazem parte do Complexo de Israel, sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP).

Cerca de 200 policiais militares, seis veículos blindados, 40 viaturas leves e aeronaves do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar foram mobilizados para as diligências no Quitungo, Guaporé, Furquim, Dique e Ficap, além do Parque das Missões, em Duque de Caxias.

“Diante das informações levantadas pelos setores de inteligência, a Polícia Militar deflagrou a operação com o objetivo de impedir a movimentação e a articulação de criminosos, conter disputas territoriais e evitar tentativas de expansão da facção rival sobre comunidades do entorno”, disse a PM.

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+ Em operação conjunta, polícias Civil e Militar miram membros do TCP no Complexo de Israel

Ocupação da PM

O Complexo de Israel, recentemente ocupado pela PM por tempo indeterminado, tem sido alvo de operações nos últimos dias. Na véspera, as polícias Civil e Militar deflagraram uma ação conjunta contra o TCP no conjunto de comunidades. Foram cumpridos dezenas de mandados de prisão contra membros da facção envolvidos em diversos delitos.

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“A atuação integrada demonstra a união das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas e na repressão qualificada ao tráfico de drogas e aos demais crimes praticados por integrantes do TCP. A ação busca atingir diretamente a estrutura criminosa, retirar das ruas seus integrantes e enfraquecer a atuação da facção na região”, afirmou a Polícia Civil em nota.

Na terça-feira, 24, traficantes do Terceiro Comando Puro incendiaram dois caminhões e fecharam os dois sentidos da Avenida Brasil. Agentes do Bope, na ocasião, prenderam quatro suspeitos — um deles, com um colete com a bandeira de Israel — e apreenderam dois fuzis, duas granadas, um rádio-transmissor, um colete e drogas.