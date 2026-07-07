Vídeo: PF mostra pacotes de dinheiro encontrados em ação que mirou aliado de Flávio

A Polícia Federal apreendeu 919 mil reais e 13 mil dólares em dinheiro vivo durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, realizada nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Boa parte dos recursos em espécie foi encontrada em uma empresa de Niterói.

Também foram recolhidos um fuzil de calibre restrito, ⁠nove armas curtas (revólveres e pistolas), ⁠11 veículos de luxo, ⁠sete computadores e 23 aparelhos celulares, além de ⁠joias e relógios de luxo e ⁠documentos diversos.

A operação mirou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis.

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Entre os alvos, estão Marcus Amim, ex-secretário de Polícia Civil do Rio, e Márcio Canella, pré-candidato ao Senado pelo União Brasil e ex-prefeito de Belford Roxo.

Canella, que é aliado do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi preso preventivamente após um fuzil ser encontrado em seu carro. Originalmente ele era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão.