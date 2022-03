Vídeo: PCO e MBL brigam em frente ao consulado da Rússia no Rio

Com os termômetros marcando quase 40 graus nesta terça-feira de Carnaval, aniversário do Rio de Janeiro, teve gente que tirou o dia para brigar em frente ao consulado da Rússia na cidade, enquanto aquele país invade a vizinha Ucrânia. O Partido da Causa Operária (PCO), pró-russos no contexto da guerra, e o Movimento Brasil Livre (MBL), que defende os ucracianos, fizeram manifestações simultâneas no Leblon, zona sul da capital fluminense, onde fica a representação russa. Houve agressões, e três manifestantes da sigla de extrema esquerda foram levados à 14ª DP, no mesmo bairro.

Um vídeo publicado pelo MBL mostra o conflito. É possível ver o momento em que os pró-Rússia reagem às provocações do grupo de direita com agressões usando mastros de bandeiras e aos gritos de “mete o pé” e “vaza daqui”, em bom carioquês.

O MBL Rio de Janeiro estava fazendo um ato na frente do Consulado da Rússia, mas apareceu uns marginais do PCO para DEFENDER a Rússia. Um vagabundo do PCO ainda agrediu membros do MBL e foi preso.https://t.co/YyhJoYdDrU@mblriodejaneiro pic.twitter.com/dqvdqibLeb — MBL – Movimento Brasil Livre (@MBLivre) March 1, 2022

Ao contrário do PCO, que não tem representação partidária em nenhuma das casas legislativas do país, a classe política brasileira tem criticado a invasão russa. O presidente Jair Bolsonaro (PL), contudo, adotou uma postura de neutralidade, que vem sendo lida como um apoio a Vladimir Putin – com quem esteve em fevereiro, poucos dias antes do início da guerra.