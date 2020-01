Vídeo: Parte do teto de shopping desaba em Belo Horizonte após chuvas

Parte do teto do BH Shopping, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, desabou na noite desta terça-feira, após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Clientes e lojistas estavam no local quando o gesso cedeu, perto das 20h30, mas não houve feridos, segundo o estabelecimento, que fica no bairro Belvedere, região nobre da capital mineira.

A tempestade também causou alagamentos no entorno do estabelecimento. Em nota, o BH Shopping disse que algumas placas de gesso do quarto piso se soltaram devido às fortes chuva. A área foi prontamente interditada e a equipe de manutenção convocada para garantir o funcionamento nesta quarta-feira 29.

De acordo com a assessoria de imprensa do centro comercial, as lojas estão abertas no quarto andar, e a circulação de pessoas está liberada. “O BH Shopping vem acompanhando com atenção os sérios transtornos causados nas cidades pelas chuvas e se solidariza com toda a população afetada”, escreveu, em nota.

Em Belo Horizonte, o índice pluviométrico atingiu 128,9 milímetros entre 20h e 22h, de acordo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Nova Lima, ruas se transformaram em rios: em três horas, de 19h30 e 22h30, o acumulado foi de 129,5 mm, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Até o momento, a Defesa Civil mineira contabiliza 53 mortos, além de 33.290 afetados, incluindo desalojados, desabrigados e feridos.

Para esta quarta-feira, 29, ainda há previsão de chuvas em Minas Gerais, ainda que não em todo o estado. “A chuva não é generalizada, mas ainda pode cair moderada a forte, inclusive sobre a região metropolitana de Belo Horizonte”, informa o site de meteorologia Climatempo. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a expectativa é de que chova até 70 mm na capital mineira.

