Vídeo: Operação mira esquema do TCP que tomava imóveis de moradores no Complexo de São Carlos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta sexta-feira, 12, uma operação interestadual contra membros do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de São Carlos, na Região Central. Segundo as investigações, os criminosos cometiam crimes de lavagem de dinheiro, extorsão de comerciantes e moradores, expulsão de famílias de suas casas e comércio ilegal de armas de fogo no local.

São cumpridos 43 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 60 milhões, bem como sequestro de imóveis e apreensão de veículos de luxo.

Entre os principais alvos, está Anderson Rosa Mendonça, conhecido como Coelho, que é apontado como chefe do tráfico em São Carlos mesmo preso. Ele foi detido junto a Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, em uma megaoperação em 2011.

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As diligências apontaram que a facção comandava um esquema de exploração econômica por meio de ameaças e intimidações para além do tráfico de drogas, com famílias sendo obrigadas a deixar suas casas e comércios para serem ocupados por pessoas ligadas aos traficantes.

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Os criminosos também comercializavam armas de fogo obtidas clandestinamente para abastecer áreas dominadas pelo TCP. Eles, além disso, comandavam um esquema de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada, como lojas de peças de veículos, que eram usadas para esconder a origem ilícita de recursos do tráfico.

“A operação é um golpe contra a estrutura financeira da facção criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear bens e recursos movimentados pelo grupo”, afirmou o governo do estado do Rio em nota.

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