VÍDEO: Na TV, Meirelles diz que governo Dilma ‘quebrou o país’

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fará na noite desta quinta-feira, 21, durante a propaganda partidária do PSD, o movimento mais explícito em direção a uma possível candidatura presidencial. Protagonista de oito dos dez minutos do programa que será exibido em rede nacional, o “ministro Meirelles” apresenta aos brasileiros uma espécie de plataforma do que poderá vir a ser o “candidato Meirelles”. Fala de sua biografia, de sua visão de país, das prioridades no governo, do que foi feito e do que ainda poderá ser construído para colocar o Brasil no “rumo correto”.

Em novembro, em entrevista a VEJA, Meirelles reconheceu sua condição de “presidenciável”, mas deixou claro que só iria decidir sobre uma eventual candidatura no fim de março de 2018, quando termina o prazo legal imposto pela Justiça Eleitoral.

Sem citar nomes ou partidos no vídeo, Meirelles ataca o PT ao dizer que o governo da ex-presidente Dilma Rousseff quebrou o país. Meirelles afirma que o populismo e os oportunistas fazem mal ao Brasil e que os brasileiros não querem saber de aventuras. “O governo anterior quebrou o país, essa é a grande verdade. O brasileiro não quer mais saber de aventuras”, diz Meirelles.

