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Brasil

VÍDEO: Motoboy ajuda família a levar jovem de 18 anos infartando ao hospital

Motociclistas escoltaram o carro até o hospital e ajudaram a levar a jovem para atendimento

Por Pedro Godoy 11 ago 2026, 18h33
Um homem de capacete de moto preto e amarelo tira uma selfie com duas pessoas ao lado, uma mulher de blusa branca e um homem de camiseta cinza e colar, todos com expressões de alegria e surpresa, em um ambiente interno com iluminação fluorescente
 (Redes Sociais/Reprodução)
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Dois motoboys ajudaram a abrir caminho no trânsito de Belo Horizonte para levar uma mulher com suspeita de infarto ao Hospital João XXIII, na última quinta-feira, 6. A situação aconteceu na Avenida Augusto de Lima, no Centro da capital mineira.

Os motociclistas perceberam que um carro pedia passagem com urgência. Eles seguiram à frente do veículo e ajudaram a liberar o caminho em meio ao trânsito até o hospital.

Na chegada ao Hospital João XXIII, um dos motoboys carregou a mulher nos braços e a levou até uma maca para receber atendimento. Toda a ação foi registrada por uma câmera 360º.

Nos comentários, internautas se mostraram emocionados e destacaram a atitude dos motociclistas. Entre as mensagens, estavam: “Precisamos de mais pessoas assim. Ainda tem gente de bom coração” e “Esse vídeo me emocionou muito. Gente que se importa com gente e gente que é genuinamente grata a um desconhecido.”

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