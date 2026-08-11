VÍDEO: Motoboy ajuda família a levar jovem de 18 anos infartando ao hospital
Motociclistas escoltaram o carro até o hospital e ajudaram a levar a jovem para atendimento
Dois motoboys ajudaram a abrir caminho no trânsito de Belo Horizonte para levar uma mulher com suspeita de infarto ao Hospital João XXIII, na última quinta-feira, 6. A situação aconteceu na Avenida Augusto de Lima, no Centro da capital mineira.
Os motociclistas perceberam que um carro pedia passagem com urgência. Eles seguiram à frente do veículo e ajudaram a liberar o caminho em meio ao trânsito até o hospital.
Na chegada ao Hospital João XXIII, um dos motoboys carregou a mulher nos braços e a levou até uma maca para receber atendimento. Toda a ação foi registrada por uma câmera 360º.
Nos comentários, internautas se mostraram emocionados e destacaram a atitude dos motociclistas. Entre as mensagens, estavam: “Precisamos de mais pessoas assim. Ainda tem gente de bom coração” e “Esse vídeo me emocionou muito. Gente que se importa com gente e gente que é genuinamente grata a um desconhecido.”
Veja o vídeo: