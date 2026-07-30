Vídeo mostra homem escapando por pouco de queda de árvore durante vendaval na Tijuca

Um homem escapou ileso após ser surpreendido pela queda de uma árvore durante o forte vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira, 29. O caso aconteceu na Tijuca, na zona norte da cidade, e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, o pedestre aparece parado na calçada observando a movimentação da rua antes de caminhar em direção ao meio-fio, justamente quando a árvore desaba.

A queda também derrubou um poste, que chegou a atingir o homem. Mesmo assim, ele conseguiu se levantar e foi ajudado por pessoas que estavam próximas, enquanto os galhos continuavam sendo sacudidos pela força do vento. O vendaval provocou estragos em diferentes regiões do estado, com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, além de mortes, falta de energia, quedas de árvores e interrupções no transporte.