Vídeo mostra homem escapando por pouco de queda de árvore durante vendaval na Tijuca
Pedestre não teve ferimentos graves
Um homem escapou ileso após ser surpreendido pela queda de uma árvore durante o forte vendaval que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira, 29. O caso aconteceu na Tijuca, na zona norte da cidade, e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, o pedestre aparece parado na calçada observando a movimentação da rua antes de caminhar em direção ao meio-fio, justamente quando a árvore desaba.
A queda também derrubou um poste, que chegou a atingir o homem. Mesmo assim, ele conseguiu se levantar e foi ajudado por pessoas que estavam próximas, enquanto os galhos continuavam sendo sacudidos pela força do vento. O vendaval provocou estragos em diferentes regiões do estado, com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h, além de mortes, falta de energia, quedas de árvores e interrupções no transporte.