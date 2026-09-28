Vídeo mostra homem enforcando mulher e chutando cães em bairro nobre do Rio

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta segunda-feira, 28, um homem que agrediu uma mulher que passeava com seus cachorros e desferiu chutes nos animais. O caso aconteceu na Rua Piratininga, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O agressor foi identificado como Pedro Guilherme Moniz Freire, segundo a polícia. A vítima é a médica Luciana Macedo Faria.

Segundo as investigações, um dos animais fazia necessidades na rua quando o agressor se aproximou de carro e pediu passagem. Luciana, que passeava com os cachorros, pediu para ele aguardar o cão terminar. Pedro recusou, dizendo que o filho estava passando mal, e ameaçou atropelar os animais.

Ele conseguiu passar com o carro, mas parou o veículo e desceu. Em seguida, caminhou até Luciana, chutou os cachorros e agarrou ela pelo pescoço. Segundo a Polícia Civil, nesse momento, Pedro ameaçou matá-la. Depois, voltou ao carro e foi embora.

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Uma câmera de segurança registrou o momento da agressão:

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Segundo a Polícia Civil, Pedro Guilherme Moniz Freire foi encontrado e preso em flagrante na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea. Ele foi conduzido à delegacia e autuado pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos a animais e ameaça.