Um medico ortopedista utilizou uma prancha de surfe e uma marreta para resgatar um homem que estava preso dentro do carro durante a inundação de uma via em Mogi das Cruzes na Grande São Paulo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ortopedista Rogério Augusto Geremias, de 45 anos, se aproximando do veículo submerso e, com golpes de marreta, quebrando o vidro da janela e retirando o homem que estava preso.

Segundo relatos feitos à TV Globo e veículos locais, o médico decidiu resgatar a vítima ao ser alertado por um funcionário. O caso aconteceu na Vila Oliveira, durante as fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo no final da tarde de segunda-feira. A ação de resgate foi filmada por moradores e viralizou nas redes sociais.

Veja um desses vídeos:

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