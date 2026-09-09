Vídeo: Investigada há mais de 20 anos, tesoureira de Fernandinho Beira-Mar é presa no Rio

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 9, uma mulher apontada como tesoureira da estrutura criminosa ligada a Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, líder histórico do Comando Vermelho (CV). Shirley de Figueiredo Ângelo, conhecida como Manequim, foi detida na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher é investigada há mais de duas décadas por envolvimento com o tráfico de drogas.

Contra ela, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça Federal pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa. A corporação informou que Shirley foi identificada pela Polícia Federal (PF) como responsável pelas finanças da organização criminosa após a prisão de Beira-Mar, na Colômbia, em 2001. O nome dela consta no relatório final da CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados.

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“Ela é esposa de um criminoso que também integra a organização e é apontado em investigações sobre a compra de drogas e armas em países vizinhos, além do transporte e da comercialização desse material no Brasil”, afirmou a Polícia Civil em nota.

“Segundo as apurações, a presa também atuava na venda de drogas na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, e intermediava negociações entre o marido e outros integrantes do grupo”, acrescentou.

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Além disso, a Polícia Civil salientou que a prisão ocorre meses depois de policiais da 28ª DP (Praça Seca) capturarem Marinilson Carneiro da Silva em Cabrobó, em Pernambuco. Ele é apontado como braço direito de Beira-Mar e um dos responsáveis pela compra e distribuição de grandes carregamentos de drogas no atacado para o Comando Vermelho. Marinilson e Shirley chegaram a ser sócios de uma empresa que, de acordo com as investigações, era utilizada para transportar drogas no Rio e para outros estados.