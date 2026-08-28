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Vídeo institucional da CGU nas redes sugere pessoa votando ’13’ na urna eletrônica

Ministério afirmou que retirou trecho de publicação para 'evitar interpretações equivocadas'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 18h24 | Atualizado em 29 ago 2026, 10h28
Um homem de óculos e camisa branca aparece em duas metades de uma imagem, sobreposta a uma mão digitando em uma urna eletrônica. A frase A CONFIANÇA está em destaque na parte superior esquerda
Vídeo da CGU mostra pessoa digitando '13' na urna (Instagram/Reprodução)
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Vídeo institucional da CGU nas redes sugere pessoa votando ’13’ na urna eletrônica Priorizar nos meus resultados Google

Um vídeo publicado pela conta oficial da Controladoria-Geral da União para falar sobre a segurança das urnas eletrônicas pareceu mostrar uma pessoa digitando o “13” na urna — número do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre à reeleição. O ministério informou depois que houve “interpretações equivocadas” e retirou o trecho da postagem.

A gravação fala sobre a inspeção dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais, realizada pela CGU na semana passada. Em certo momento, para ilustrar o funcionamento da urna, uma mão aparece apertando o número 1 e, em seguida, parece ir em direção ao 3.

A publicação foi feita na conta do ministério no Instagram.

A CGU informou, em nota, ter retirado o trecho do vídeo para “evitar interpretações equivocadas”.

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Segundo a pasta, a gravação foi tirada de um banco de imagens e a sequência completa mostra a mão apertando as teclas na sequência 1, 2, 3 em diante.

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“A sequência é meramente ilustrativa e não corresponde a qualquer voto, candidato ou número. A CGU reforça seu compromisso com a integridade do processo eleitoral e repudia qualquer tentativa de interferência indevida durante o pleito”, declarou o ministério.

Também em nota, a Secretaria de Comunicação do TSE informou que o vídeo foi produzido pela CGU e que, “ao perceber o conteúdo equívoco de uma imagem veiculada, determinou sua retirada de todos os perfis”.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a postagem. “Pera aí. Fui só eu ou você também viu esse vídeo publicado nas páginas da CGU ensinar a votar 13? Olha isso”, afirmou no X.

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A abertura dos códigos-fonte está prevista na legislação eleitoral e ocorre desde 2002. A partir de 2021, o período de fiscalização foi ampliado de seis meses para um ano antes das eleições. As inspeções podem ser realizadas até setembro deste ano.

Leia a nota da CGU na íntegra:

A Controladoria-Geral da União (CGU) reeditou, na noite desta sexta-feira (28), um vídeo sobre a inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas, retirando um trecho ilustrativo para evitar interpretações equivocadas.

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O vídeo, publicado na última quinta-feira (27), trata da atuação do órgão central de controle interno na inspeção dos códigos-fonte das urnas, etapa que reforça a transparência e a segurança do processo eleitoral. Em trecho que dura poucos segundos, aparecia uma ilustração de utilização da urna, em que uma mão aperta teclas na sequência numérica 1, 2, 3, conforme retirado de banco público de imagens:

https://www.gettyimages.com.br/detail/v%C3%ADdeo/urn-electronic-brazil-imagens-de-arquivo/1050609734

A sequência é meramente ilustrativa e não corresponde a qualquer voto, candidato ou número.

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A CGU reforça seu compromisso com a integridade do processo eleitoral e repudia qualquer tentativa de interferência indevida durante o pleito.

Leia a nota do TSE na íntegra:

O conteúdo foi produzido e publicado pela Controladoria-Geral da União – CGU, que é uma das entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Há, ainda, um acordo de colaboração do Tribunal Superior Eleitoral – TSE com a CGU também no tocante à divulgação de conteúdo informativo da eleição, entretanto, a peça em questão não foi produzida ou editada pelo TSE.

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Assim, a Secretaria de Comunicação do TSE, ao perceber o conteúdo equívoco de uma imagem veiculada, determinou sua retirada de todos os perfis.

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