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Vídeo: homens brincam com jacaré no Rio dias após morador ser mordido

Animais têm aparecido com mais frequência na Zona Sudoeste em decorrência da elevação do nível da água em rios e lagos provocado pelo volume de chuvas atípico

Por Gustavo Villela 6 nov 2026, 17h42
Homem de camiseta preta e chinelos tenta afastar um jacaré de porte médio que caminha em uma rua de terra, enquanto outras pessoas observam ao redor
Vídeo mostra homem agarrando rabo de jacaré e chacoalhando o réptil (Redes sociais/Reprodução)
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Dias após um homem ser mordido enquanto tentava capturar um jacaré com uma corda em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, homens apareceram brincando com um réptil na noite desta quinta-feira, 5, em vídeo que circula nas redes sociais. Nos últimos dias, moradores têm relatado aparições do animal na região. Especialistas explicam que o volume de chuvas pode estar contribuindo para o aparecimento, já que a elevação do nível da água em rios e lagos facilita a saída destas áreas.

O vídeo mostra um homem agarrando e sacudindo o rabo do réptil, enquanto um grupo de pessoas observa. O animal caminha na direção oposta e ninguém fica ferido. Segundo moradores, o espécime de grande porte que aparece no vídeo é o quarto jacaré avistado no bairro apenas na quinta-feira.

No último domingo, 1, um homem foi mordido por um jacaré em Santa Cruz. Um vídeo mostra o animal caminhando em uma região urbana e sendo abordado pelo sujeito. O homem tenta envolver a boca do réptil com uma corda e, momentos depois, o animal morde sua mão. O sujeito foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Pedro II, no mesmo bairro, e já teve alta.

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Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o animal foi resgatado por uma equipe da Patrulha Ambiental e devolvido ao seu habitat. O órgão destacou que a captura e o manejo dos animais devem ser feitos apenas por especialistas. A Patrulha Ambiental pode ser acionada através da Central 1746 da Prefeitura do Rio.

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