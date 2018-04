Vídeo: sem atendimento, homem ateia fogo em hospital de Lajeado (RS)

Um homem ateou fogo na recepção do pronto-socorro do Hospital Bruno Born, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, por volta das 19h do domingo. Testemunhas presentes no local relataram à polícia que ele estava revoltado com a demora de cerca de 4 horas no atendimento ao filho.

Funcionários e pacientes precisaram ser atendidos com uso de oxigênio, em razão da fumaça inalada. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

O suspeito já foi identificado pela Polícia Civil de Lajeado e está foragido. De acordo com o delegado Juliano Fernandes Stobbe, responsável pelo caso, o suspeito será enquadrado no artigo 250 do Código Penal (Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem), com o agravante de ter praticado o crime em um edifício público ou destinado ao uso público. A pena é de três a seis anos de reclusão, e multa.

Para Stobbe, o incêndio pode ser classificado como premeditado. “Ainda que rapidamente, o homem teve tempo de sair do hospital e voltar com um líquido inflamável, provavelmente gasolina. Ele cobriu o rosto com um capacete para não ser identificado”, afirmou, em entrevista ao site de VEJA por telefone. “É muito mais grave do que o sujeito dar um soco na mesa na hora da revolta.” Não foi confirmado o tempo de espera para atendimento no pronto-socorro, mas isso é “indiferente para o crime”, segundo Stobbe.

Leia a nota do Hospital Born:

Comunicado Oficial

O Hospital Bruno Born comunica a todos que, no final da tarde do dia 01/04/2018, sofreu um atentado nas dependências do Setor de Emergência, próximo às 19h.

Esse evento causou graves consequências tanto à instituição quanto a funcionários e pacientes, expondo-os a risco de vida.