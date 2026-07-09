🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Vídeo: Governador xinga mulher durante protesto em SC: ‘A senhora não quer ir à m…?’

Jorginho Mello foi alvo de protestos enquanto visitava obras da gestão estadual dentro de uma terra indígena em Santa Catarina

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h19 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h23
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) (Bruno Collaço/Alesc/Divulgação)
Continua após publicidade
Vídeo: Governador xinga mulher durante protesto em SC: ‘A senhora não quer ir à m…?’ Priorizar nos meus resultados Google

Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello visitou, nesta semana, as obras de reforma da Barragem Norte, que fica dentro de uma terra indígena em José Boiteux.

A agenda do mandatário bolsonarista foi marcada por protestos dos indígenas que cobravam acordos firmados em outros governos e não cumpridos e solicitavam uma reunião com Jorginho Mello. Em determinado momento, a situação evoluiu para troca de xingamentos entre o governador e os manifestantes.

“Quer fazer a política dele enquanto a gente está aqui sofrendo”, disse uma mulher ao fundo, num vídeo que registra o momento da discussão.

Siga

Jorginho Mello, que se preparava para dar entrevista a jornalistas, se volta para a manifestante e responde: “Vai pra PQP!”

Continua após a publicidade

Em outro momento do vídeo, compartilhado por opositores de Mello nas redes, o governador questiona uma mulher, que se apresenta como líder dos indígenas. “A senhora não quer ir à m…?”

A mulher não se intimida. “Eu sou cacique, respeita. Eu sou cacique. A terra é indígena. Essa barragem fica dentro da terra indígena“.

Continua após a publicidade

O governador insiste: “Eu vim aqui filmar. A senhora quer dar m…? Você quer se eleger?”. A cacique rebate: “Essa barragem fica dentro da terra indígena. Você vai à m… Você quer se eleger. Por isso está fazendo política em cima do que é da União”.

Continua após a publicidade

Depois da confusão, a assessoria do governador divulgou nota dizendo que o mandatário foi até o local vistoriar a reforma da barragem, essencial para evitar as enchentes que historicamente atingem o Vale do Itajaí.

Um acordo firmado com os indígenas há vinte anos prevê construção de casas e melhorias na região, o que ainda não foi totalmente implementado. Também nas redes, Jorginho Mello apresentou sua versão para o episódio:

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Radar
Santa Catarina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).