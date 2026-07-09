Vídeo: Governador xinga mulher durante protesto em SC: ‘A senhora não quer ir à m…?’

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O governador Jorginho Mello (SC) protagonizou um embate com indígenas durante visita às obras da Barragem Norte, em terra indígena de José Boiteux. Protestos por acordos não cumpridos escalaram para troca de ofensas com uma cacique, expondo a tensão sobre a gestão da barragem vital e as promessas históricas.

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Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello visitou, nesta semana, as obras de reforma da Barragem Norte, que fica dentro de uma terra indígena em José Boiteux.

A agenda do mandatário bolsonarista foi marcada por protestos dos indígenas que cobravam acordos firmados em outros governos e não cumpridos e solicitavam uma reunião com Jorginho Mello. Em determinado momento, a situação evoluiu para troca de xingamentos entre o governador e os manifestantes.

“Quer fazer a política dele enquanto a gente está aqui sofrendo”, disse uma mulher ao fundo, num vídeo que registra o momento da discussão.

Jorginho Mello, que se preparava para dar entrevista a jornalistas, se volta para a manifestante e responde: “Vai pra PQP!”

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Em outro momento do vídeo, compartilhado por opositores de Mello nas redes, o governador questiona uma mulher, que se apresenta como líder dos indígenas. “A senhora não quer ir à m…?”

A mulher não se intimida. “Eu sou cacique, respeita. Eu sou cacique. A terra é indígena. Essa barragem fica dentro da terra indígena“.

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O governador insiste: “Eu vim aqui filmar. A senhora quer dar m…? Você quer se eleger?”. A cacique rebate: “Essa barragem fica dentro da terra indígena. Você vai à m… Você quer se eleger. Por isso está fazendo política em cima do que é da União”.

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Depois da confusão, a assessoria do governador divulgou nota dizendo que o mandatário foi até o local vistoriar a reforma da barragem, essencial para evitar as enchentes que historicamente atingem o Vale do Itajaí.

Um acordo firmado com os indígenas há vinte anos prevê construção de casas e melhorias na região, o que ainda não foi totalmente implementado. Também nas redes, Jorginho Mello apresentou sua versão para o episódio:

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