Vídeo de tartaruga suja de óleo sendo resgatada em Maragogi (AL) viraliza

Um vídeo publicado pela Organização Não-Governamental (ONG) Amazônia 342 de uma tartaruga sendo resgatada por voluntários em Maragogi (AL) viralizou nas redes sociais neste fim de semana. A tartaruga, impregnada pelo petróleo que sujou as praias do Nordeste, aparece sendo limpa por pessoas que estavam retirando o resíduo do balneário alagoano.

Com o apoio de artistas como Sônia Braga e jornalistas como Dorrit Harazim e Leandro Barbosa, causou revolta em internautas. O comentário geral é de que o governo federal estaria subestimando o número de animais mortos. Segundo o último balanço do Ibama, 20 animais morreram em decorrência do vazamento de petróleo.

Veja o vídeo:

O vídeo foi gravado na quarta-feira, 16, na Praia de São Bento, em Maragogi, no litoral norte de Alagoas.

As manchas de óleo que estão atingindo as praias do Nordeste provocaram a mobilização de celebridades nas redes sociais – o tom geral é de elogio aos voluntários que estão ajudando na limpeza de críticas à atuação do governo federal no episódio. Entre as personalidades que se manifestaram estão a atriz Sonia Braga, a apresentadora Bela Gil, o youtuber e humorista Whindersson Nunes, o artista plástico Vik Muniz e a produtora Paula Lavigne.

Além das piscinas naturais de Maragogi, uma das praias mais belas do Brasil, outros balneários foram afetados. Porto de Galinhas, em Pernambuco, que atrai 500 mil turistas anualmente, detectou a presença de óleo nas praias neste fim de semana.

O episódio virou alvo de críticas dos governadores do Nordeste à atuação da gestão Jair Bolsonaro. O governdor de Pernambuco, Paulo Cãmara (PSB) criticou a demora no enfrentamento do problema.

“Até agora, não nos deram respostas adequadas para que possamos fazer o devido planejamento de prevenção”, afirmou Câmara nete sábado, 19, ao visitar a praia de Carneiros, uma das mais conhecidas do estado, no município de Tamandaré. “O que está acontecendo no Nordeste exige priorização, determinação e foco. Esses quase 60 dias foram mais do que suficientes para que a gente pudesse ter um planejamento e evitar que essas manchas chegassem às nossas praias”, concluiu.