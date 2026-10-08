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Brasil

Vídeo: Criança de 10 anos olha para policial, que percebe sequestro em andamento

Garota foi levada pelo pai de Barueri para Baixada Santista depois de dopar e agredir a ex-mulher, informou a PM paulista

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 20h13 | Atualizado em 8 out 2026, 21h00
Policial percebeu algo estranho durante abordagem na Praia Grande
Policial percebeu algo estranho durante abordagem na Praia Grande  (PMESP/ Youtube/Reprodução)
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Vídeo: Criança de 10 anos olha para policial, que percebe sequestro em andamento Priorize VEJA no Google

“Ela olhou para mim e eu senti que tinha alguma coisa de errado”, relatou o cabo PM Alves ao revelar como uma criança de 10 anos conseguiu chamar a atenção do policial militar em Praia Grande, na Baixada Santista, na quarta-feira, 8, e ser resgatada de um sequestro que começou em 20 de setembro último. “Era um pedido de socorro velado”, disse o PM.

De acordo com registro oficial, policiais avistaram um homem, de 37 anos, e a menina de mãos dadas debaixo de chuva forte. Tratava-se de pai e filha. Ela estava com capuz rosa e ele com roupa escura. Ao passar próximo da dupla com a viatura, o policial percebeu que a criança olhou para ele, o que chamou a atenção. Foi então que os policiais voltaram e abordaram os dois. Ao questioná-los, as versões não batiam.

“No meio da conversa, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais na Avenida Castelo Branco e preso. Ao consultar os sistemas policiais, a PM descobriu ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele”, disse a assessoria de imprensa da PM. “A menina estava com o celular da mãe, o que permitiu que a família fosse contatada. Ela foi levada a um pronto-socorro para avaliação médica, e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso e ajudar no reencontro com a mãe. ”

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Policiais então descobriram que a garota havia sido sequestrada em 20 de setembro, em Barueri, na Grande São Paulo. “O homem surpreendeu a ex-companheira e a filha na rua, ameaçou a mulher com uma arma de fogo e levou as duas para um hotel, onde a mãe teria sido dopada e agredida. Em seguida, ele fugiu com a menina e com uma bolsa da mulher, onde estava o celular encontrado com a criança”, relatou a assessoria da PM.

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A mãe da criança foi levada, na ocasião, para um pronto-socorro. Um boletim de ocorrência foi registrado em Barueri como violência doméstica, lesão corporal, roubo, sequestro e cárcere privado. Ao resgatar a criança de 10 anos, um novo registro policial foi feito em Praia Grande. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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TAGS:
Crime
Maquiavel
PMSP
Polícia Militar
Sequestro
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