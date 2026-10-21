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Brasil

Vídeo: clínica de estética é interditada após três mortes e denúncias de deformidades no Rio

Ao todo, estabelecimento é alvo de 25 denúncias de pacientes que sofreram deformidades, mutilações e sequelas permanentes após intervenções

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 09h26
Agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de costas, em ambiente interno com paredes verdes e brancas. A agente usa blusa preta com POLÍCIA CIVIL RIO DE JANEIRO em branco. À direita, uma mesa com dois computadores e, na parede verde, um logo dourado com o nome CELITA TOLEDO
Unidade do Grupo de Saúde Celita Toledo é alvo de operação. 21/10/2026 (PCERJ/Divulgação)
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A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, 21, uma operação contra uma unidade do Grupo de Saúde Celita Toledo, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A clínica de estética é investigada pela morte de três pacientes após procedimentos cirúrgicos. Ao todo, o estabelecimento é alvo de 25 denúncias de pacientes que sofreram deformidades, mutilações e sequelas permanentes após as intervenções.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no local, cujos centros cirúrgicos foram interditados. As investigações apontaram que alunos de pós-graduação de especialização em cirurgia plástica atuavam de forma indevida, realizando “procedimentos sem o controle de um médico supervisor”. Em outra operação, em agosto, foram apreendidos produtos fora do prazo de validade na clínica.

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Uma das mortes investigadas é a de Jéssica Conceição da Cruz, de 34 anos. Ela passou por vários procedimentos estéticos, incluindo remodelamento costal, lipoaspiração e abdominoplastia, em 14 de julho. Ao todo, pagou R$ 12,8 mil à clinica. Após as intervenções, passou dois meses internada com um quadro de dor forte e febre. Morreu em 19 de setembro por peritonite fecal decorrente de complicação cirúrgica por uma perfuração intestinal.

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Candidata a deputada federal pelo Republicanos, Celita Toledo é dona da rede. Ela não foi eleita.

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