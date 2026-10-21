Vídeo: clínica de estética é interditada após três mortes e denúncias de deformidades no Rio

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, 21, uma operação contra uma unidade do Grupo de Saúde Celita Toledo, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A clínica de estética é investigada pela morte de três pacientes após procedimentos cirúrgicos. Ao todo, o estabelecimento é alvo de 25 denúncias de pacientes que sofreram deformidades, mutilações e sequelas permanentes após as intervenções.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no local, cujos centros cirúrgicos foram interditados. As investigações apontaram que alunos de pós-graduação de especialização em cirurgia plástica atuavam de forma indevida, realizando “procedimentos sem o controle de um médico supervisor”. Em outra operação, em agosto, foram apreendidos produtos fora do prazo de validade na clínica.

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Uma das mortes investigadas é a de Jéssica Conceição da Cruz, de 34 anos. Ela passou por vários procedimentos estéticos, incluindo remodelamento costal, lipoaspiração e abdominoplastia, em 14 de julho. Ao todo, pagou R$ 12,8 mil à clinica. Após as intervenções, passou dois meses internada com um quadro de dor forte e febre. Morreu em 19 de setembro por peritonite fecal decorrente de complicação cirúrgica por uma perfuração intestinal.

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Candidata a deputada federal pelo Republicanos, Celita Toledo é dona da rede. Ela não foi eleita.