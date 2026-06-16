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Brasil

Vídeo: chuvas intensas causam estragos no Rio; Rocinha é o bairro mais afetado

Temporal causou deslizamento de terra na Estrada da Gávea, principal via da comunidade, e no Salgueiro

Por Luiza Zubelli 16 jun 2026, 17h43
Carro preto virado de lado, parcialmente soterrado por terra e escombros, com um telhado de zinco amassado sobre ele. Ao fundo, um letreiro branco com um coração vermelho e uma pomba branca, indicando uma igreja ou instituição religiosa. O cenário é de destruição, provavelmente após um desastre natural, como um deslizamento de terra ou enchente. A imagem transmite uma sensação de caos e emergência.
Avalanche atingiu carros e motos na Estrada da Gávea, na Rocinha, Zona Sul do Rio (Redes sociais/Reprodução)
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Chuvas intensas atingem a cidade do Rio desde a tarde da segunda-feira, 15. O local mais atingido, segundo as autoridades, foi a Rocinha, na Zona Sul da cidade, onde choveu o dobro da quantidade esperada para o mês de junho. Das 12h de segunda às 15h de terça, os sensores da prefeitura registraram 254,6 milímetros de chuva no bairro. A expectativa para a região durante este período é de 108,5 milímetros. 

No fim da tarde de ontem, houve um deslizamento de terra na Estrada da Gávea, principal via da Rocinha, na altura da Rua Portão Vermelho. Segundo a prefeitura, o barranco deslizou por causa do rompimento de uma tubulação da concessionária Águas do Rio. A empresa nega.

O deslizamento atingiu carros, motos e parte dos destroços invadiu uma igreja evangélica. O trecho chegou a ser totalmente interditado. Não houve feridos. No momento, apenas uma das faixas está ocupada para permitir o trabalho das equipes que continuam no local.

Durante a madrugada, a Comlurb, empresa de limpeza urbana, retirou cerca de 70 toneladas de resíduos da via. Já a Rioluz instalou pedestais e projetores adicionais para reforçar a iluminação. Equipes da Subprefeitura da Zona Sul, Comlurb, CET-Rio, Geo-Rio, Guarda Municipal e Defesa Civil Municipal permenecem no local. 

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Um deslizamento de terra também foi registrado na comunidade do Salgueiro, na Tijuca, na Zona Norte da cidade. Nenhum imóvel foi atingido e não há registro de feridos.

Outros cinco bairros da Zona Sul receberam grandes volumes de chuva entre ontem e hoje. Além da Rocinha, os lugares mais atingidos, segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR), foram o Jardim Botânico, Laranjeiras, Vidigal, Urca e Copacabana.

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Confira o vídeo do momento em que a avalanche atinge a estrada:

 

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