Vice-presidente do PT quer parceria do governo Lula com a China para base de satélites em Maricá

Ler Resumo





Washington Quaquá, vice-presidente do PT e prefeito de Maricá (RJ), articula a construção de uma estação de lançamento de satélites na cidade. Ele busca parcerias com China e Coreia do Sul para atrair tecnologia e se reunirá com o ministro da Defesa para discutir o projeto e a internacionalização do Aeroporto de Maricá.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá (RJ), quer se reunir nos próximos dias com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para falar da fabricação e lançamento de satélites em uma estação que planeja construir em Maricá.

A estratégia de Quaquá é firmar parcerias tecnológicas com a China e a Coreia do Sul para atrair empresas privadas de alta tecnologia.

Na conversa com Múcio, também serão definidos os próximos passos para a internacionalização do Aeroporto de Maricá e a integração com rotas de outros estados.

De olho nessa nova fase, o município fluminense assinou, em julho, um protocolo de intenções com a Agência Espacial Brasileira (AEB), que prevê a capacitação de pilotos e mecânicos de aeronaves.