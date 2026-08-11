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Brasil

Vice-presidente do PT quer parceria do governo Lula com a China para base de satélites em Maricá

Prefeito quer se reunir com ministro da Defesa para atrair apoio a projeto de estação

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 11 ago 2026, 08h51
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, óculos, terno azul e gravata vermelha, falando em um microfone em ambiente interno
O prefeito de Maricá, Washigton Quaquá (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
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Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá (RJ), quer se reunir nos próximos dias com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para falar da fabricação e lançamento de satélites em uma estação que planeja construir em Maricá.

A estratégia de Quaquá é firmar parcerias tecnológicas com a China e a Coreia do Sul para atrair empresas privadas de alta tecnologia.

Na conversa com Múcio, também serão definidos os próximos passos para a internacionalização do Aeroporto de Maricá e a integração com rotas de outros estados.

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De olho nessa nova fase, o município fluminense assinou, em julho, um protocolo de intenções com a Agência Espacial Brasileira (AEB), que prevê a capacitação de pilotos e mecânicos de aeronaves.

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