Vice-presidente do PT quer parceria do governo Lula com a China para base de satélites em Maricá
Prefeito quer se reunir com ministro da Defesa para atrair apoio a projeto de estação
Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá (RJ), quer se reunir nos próximos dias com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para falar da fabricação e lançamento de satélites em uma estação que planeja construir em Maricá.
A estratégia de Quaquá é firmar parcerias tecnológicas com a China e a Coreia do Sul para atrair empresas privadas de alta tecnologia.
Na conversa com Múcio, também serão definidos os próximos passos para a internacionalização do Aeroporto de Maricá e a integração com rotas de outros estados.
De olho nessa nova fase, o município fluminense assinou, em julho, um protocolo de intenções com a Agência Espacial Brasileira (AEB), que prevê a capacitação de pilotos e mecânicos de aeronaves.