Vice-prefeito de Sumaré quebra radar móvel em vídeo publicado na internet

O vice-prefeito de Sumaré (SP), município da região metropolitana de Campinas, publicou um vídeo em sua página oficial do Facebook nesta quinta-feira, 21, quebrando um radar móvel da Avenida Fuad Assef Maluf. Na publicação, Henrique do Paraíso (PRB) chuta o objeto, grita “na minha cidade, não” e diz que goi ao local por determinação do prefeito Luiz Dalben (PPS).

Antes de destruir o radar, o vice informa que ocorreram reclamações dos moradores da cidade e a sua intenção seria de verificar o “problema”. “Estou aqui, ouvindo bastante reclamação dos moradores e eu vim verificar pessoalmente um probleminha de um radar móvel aqui da cidade. É um radarzinho móvel que colocaram aqui na cidade e, por determinação do prefeito, eu vim verificar”, afirmou.

“Isso aqui retira dentro do meu gabinete”, disse Henrique do Paraíso, no final do vídeo, com o objeto destruído na mão. Ele criticou os radares e afirmou querer um “fiscalização justa, digna e com moralidade”.

A Prefeitura de Sumaré emitiu uma nota de esclarecimento afirmando que o prefeito Luiz Dalben convocou o vice ao seu gabinete “para prestar esclarecimentos” sobre o vídeo publicado nas redes. O comunicado afirma, por fim, que o “objetivo – que era retirar os radares móveis – foi cumprido”.

“Havia uma determinação anterior do prefeito Luiz Dalben, para que o vice fosse até os locais onde os aparelhos estavam instalados e retirasse os radares móveis das vias. Entretanto, o vice explicou ao prefeito que, ao ouvir as reclamações dos munícipes e a falta de transparência na colocação do aparelho – o que vai contra os princípios desta Administração – exaltou-se e acabou tomando a atitude registrada na gravação”, diz a nota.

Confira o vídeo publicado nas redes sociais do vice-prefeito: