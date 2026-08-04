Vice-líder de Lula no Senado operava esquema milionário de lavagem de dinheiro com ajuda de advogado, diz PF

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A Polícia Federal acusa o senador Weverton Rocha (PDT-MA) de lavagem de dinheiro em esquema com o advogado Willer Tomaz. Eles são suspeitos de ocultar bens e valores provenientes de infrações penais, usando empresas interpostas e contas. O caso é parte da Operação Sem Desconto, focada em fraudes no INSS.

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A Polícia Federal (PF) afirma que o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado, participava de um esquema de lavagem de dinheiro com a ajuda do advogado Willer Tomaz.

Eles são suspeitos de atuar para “ocultar ou dissimular a origem, a movimentação, a disponibilidade, a propriedade e a titularidade real de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais antecedentes”.

O esquema utilizaria “empresas interpostas, contas pessoais e familiares, postos de combustíveis, sociedades patrimoniais, contratos, registros contábeis, numerários em espécie e ativos formalmente dissociados de seu possível beneficiário econômico”.

Tomaz foi alvo de busca e apreensão em nova fase da Operação Sem Desconto, autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF.

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Weverton já era alvo da apuração, focada em um esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS.

O advogado afirmou, em nota, que “jamais teve qualquer envolvimento com os fatos apurados no âmbito da Operação Sem Desconto e que não figura como investigado no referido procedimento da Polícia Federal”.

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