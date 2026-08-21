Vice de Flávio, Alfredo Gaspar terá papel estratégico na propaganda eleitoral
Gaspar também está escalado para representar Flavio em agendas e reuniões no nordeste
Alagoano, o vice-candidato na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, Alfredo Gaspar (PL-AL), foi escalado pela campanha para ser uma espécie de “apresentador” das peças publicitárias no Nordeste. Com o mote “chega de vender esperança”, o relator da CPMI do INSS deve aparecer nos programas percorrendo lojas de varejo e supermercados, onde entrevistará eleitores contrapondo o endividamento e o poder de compra com promessas feitas pelo governo Lula.
Na campanha, há a certeza de que é necessário explorar a imagem do político nordestino exatamente nesta região, onde Lula vence nas intenções de voto.
Gaspar também está escalado para representar Flávio em agendas e reuniões no Nordeste..