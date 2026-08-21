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Brasil

Vice de Flávio, Alfredo Gaspar terá papel estratégico na propaganda eleitoral

Gaspar também está escalado para representar Flavio em agendas e reuniões no nordeste

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 09h01 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h28
Flávio Bolsonaro, de terno escuro e camisa branca, aperta a mão de Alfredo Gaspar, de terno azul e camisa azul clara, ambos sorrindo. Uma bandeira do Brasil está em primeiro plano, e um telão azul com PARTIDO LIBERAL em branco e amarelo está ao fundo. Outras pessoas observam a cena
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) em evento do anúncio do vice na chapa presidencial em Brasília -  (Vittor Sales/Divulgação)
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Vice de Flávio, Alfredo Gaspar terá papel estratégico na propaganda eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

Alagoano, o vice-candidato na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, Alfredo Gaspar (PL-AL), foi escalado pela campanha para ser uma espécie de “apresentador” das peças publicitárias no Nordeste. Com o mote “chega de vender esperança”, o relator da CPMI do INSS deve aparecer nos programas percorrendo lojas de varejo e supermercados, onde entrevistará eleitores contrapondo o endividamento e o poder de compra com promessas feitas pelo governo Lula.

Na campanha, há a certeza de que é necessário explorar a imagem do político nordestino exatamente nesta região, onde Lula vence nas intenções de voto.

Gaspar também está escalado para representar Flávio em agendas e reuniões no Nordeste..

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TAGS:
Direita
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
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